Megtört a jég: ennek minden budapesti örülni fog, végre elfogadta Karácsony a Fidesz javaslatát
„A budapestiek olcsóbban és tovább fürdőzhetnek!” – szögezte le a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője.
Ehhez nem kell bankreklám.
„Nem kell ahhoz bankreklám, hogy a szabadságélményhez ragaszkodjunk Budapesten, és ahhoz se, hogy tudjuk: a szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet.”
Nyitókép: Mandiner-archív/Földházi Árpád