A honvédelmi miniszter rámutatott: ennyi pénzt vesztenének a tisztek Magyar Péterék adóterve miatt

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf legújabb posztjában arról számolt be, hogy az egyes rangok tagjai mennyi pénzt vesztenének a Tisza Párt tervezett adóemelésével.
„A Tisza Párt 2026-ban fejenként évi félmillió forinttal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer forinttal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel” – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb bejegyzésében.
Ahogy arról már beszámoltunk, hatalomra kerülését követően azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt.
Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.
Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi