A honvédelmi miniszter rámutatott: ennyi pénzt vesztenének a tisztek Magyar Péterék adóterve miatt

„A Tisza Párt 2026-ban fejenként évi félmillió forinttal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer forinttal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel” – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb bejegyzésében.

Ahogy arról már beszámoltunk, hatalomra kerülését követően azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt.