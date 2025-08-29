Ft
Tisza Párt honvédség Magyar Péter Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter rámutatott: ennyi pénzt vesztenének a tisztek Magyar Péterék adóterve miatt

2025. augusztus 29. 16:54

Szalay-Bobrovniczky Kristóf legújabb posztjában arról számolt be, hogy az egyes rangok tagjai mennyi pénzt vesztenének a Tisza Párt tervezett adóemelésével.

2025. augusztus 29. 16:54
null

„A Tisza Párt 2026-ban fejenként évi félmillió forinttal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer forinttal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel” – olvasható Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb bejegyzésében.

Ahogy arról már beszámoltunk, hatalomra kerülését követően azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. 

Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Deansdale
2025. augusztus 29. 18:44
"a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel" Akinek az SZJA-emelése 3,8M lenne /év az magyarpetivel együtt mehet el a k. anyjába amiért az adófizetők pénzén habzsidőzsizik egy olyan seregben ami semmit nem ér és semmi értelme. Mit csinálnak azok a tisztek a havi 2,7 milliós fizuért?
SzkeptiKUSS
2025. augusztus 29. 17:32
Szavazzatok a Tiszára és mehettek megint külföldre dolgozni, hogy a család tudja fizetni a rezsit és ne kelljen fáznia. Jó lesz...... Nincs ársapka, kicsit megtépázzák a gyermekesek támogatását, egy kicsivel több adót fizethetsz, úgy 8-10 %-al. Egyéb támogatások visszanyesése, mint a nők gyermekvállaláshoz kötött adómentessége. A 13. havi nyugdíj megszüntetése ügyesen. Elmondom, hogy én hogyan csinálnám, hogy örülj. Beépíteném a 12 havi nyugdíjadba és a kötelező emeléseken megspórolnám 3 év alatt és borzasztó elégedett lennél. Van még!-csak unom.
massivement-4
2025. augusztus 29. 17:20
Ócska hazudozás, hergelés. Inkább azt kellene megmagyarázni, miért álltatok át ilyen látványosan a vörös csillagosok oldalára... Nem hinném, hogy a magyar tisztek Sztálin-szobrot akarnak koszorúzni a ruszkikkal.
vamonos-4
2025. augusztus 29. 17:14
jacuzzit se kapnanak a Honvedelmi Miniszterium pezen ahogy eddig
