Mi kell a MÁV-nak?

„Fennakadást okozhat a rendkívüli hőség a vasúti közlekedésben, akár nagyobb késések is lehetnek. A kánikula miatti hőtágulás hatására a vágányokban, felsővezetékekben káros anyagfeszültség keletkezhet, a MÁV ezért folyamatosan figyeli a pályahálózatot, méri a sínhőmérsékletet. Szükség esetén sebességkorlátozásokat vezet be, amelyek hosszabb menetidőkhöz vezethetnek. A vasúttársaság arra kéri utasait, hogy a hétvégén csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és ha mégis így tesznek, feltétlenül tájékozódjanak a forgalmi helyzetről a MÁV internetes és közösségi oldalain” – ez a közlemény nem az utóbbi hetek hőségriadói idején, de még csak nem is a MÁV szempontjából apokaliptikusnak aposztrofált tavaly nyáron járta be a sajtót, hanem 2022. július 22-én. Vagyis akkor, amikor Vitézy Dávid még közlekedési államtitkár volt az Orbán-kormányban.