„Az idő nem neki dolgozik” – a kommunikációs szakértő szerint Magyar Péter óriási hibát vétett

Nagyot hibázott Magyar Péter, amikor hétfői Facebook-bejegyzésében gúnyosan az általa működésképtelennek titulált MÁV-hoz hasonlította a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, amiért biztonsági okokból – az évek óta nem tapasztalt, hatalmas vihar miatt – átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat. Ahogy fogalmazott: „A reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt. ui.: lehet, hogy Mávos János megkaparintotta a Liszt Ferenc Légikikötőt is? Természetesen a vasút is áll az egész országban. Kövessük figyelemmel a bukott batidai bakter jól időzített Lázárinfó extráját. Hátha kiderül,, hogy milyen összeomlás köthető még a TISZA-hoz.”