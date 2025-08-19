Meglepő üzenetet kapott Svájcból Vlagyimir Putyin

A berni kormány kész mentességet ajánlani Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, ha békekonferencián vesz részt az országban az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki kedden Ignazio Cassis svájci külügyminiszter.
Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel Bernben tartott közös sajtótájékoztatóján Cassis kiemelte: jóllehet a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, a svájci kormány tavaly közzétett értelmezése szerint
a rendelkezés nem vonatkozik a körözött személyre, ha nem magánemberként, hanem a békemegbeszélés résztvevőjeként érkezik az országba.
Svájcot mint az államfők találkozójának esetleges színhelyét Emmanuel Macron francia elnök vetette fel, Cassis pedig aláhúzta: hazája támogatja, hogy Svájcban tartsák a megbeszéléseket. Mint mondta, ezt ő maga is többször felvetette Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, azonban azt a választ kapta, hogy mivel Svájc is csatlakozott az Oroszországra kiszabott szankciókhoz, az orosz fél nem érdekelt abban, hogy ott tartsák a tárgyalásokat.