Meglepő üzenetet kapott Svájcból Vlagyimir Putyin

2025. augusztus 19. 17:19

Kiderült, a berni kormány értelmezésében az elfogatóparancs nem vonatkozik a körözött személyre, ha békemegbeszélés résztvevőjeként érkezik az országba.

2025. augusztus 19. 17:19
null

A berni kormány kész mentességet ajánlani Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, ha békekonferencián vesz részt az országban az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki kedden Ignazio Cassis svájci külügyminiszter.

Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel Bernben tartott közös sajtótájékoztatóján Cassis kiemelte: jóllehet a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, a svájci kormány tavaly közzétett értelmezése szerint 

a rendelkezés nem vonatkozik a körözött személyre, ha nem magánemberként, hanem a békemegbeszélés résztvevőjeként érkezik az országba.

Svájcot mint az államfők találkozójának esetleges színhelyét Emmanuel Macron francia elnök vetette fel, Cassis pedig aláhúzta: hazája támogatja, hogy Svájcban tartsák a megbeszéléseket. Mint mondta, ezt ő maga is többször felvetette Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, azonban azt a választ kapta, hogy mivel Svájc is csatlakozott az Oroszországra kiszabott szankciókhoz, az orosz fél nem érdekelt abban, hogy ott tartsák a tárgyalásokat.

Putyin utoljára 2021-ben járt Svájcban, mégpedig Genfben, ahol Joe Biden akkori amerikai elnökkel találkozott.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökség beszámolója szerint azt mondta, elképzelhető, hogy Putyin és Zelenszkij találkozóját Magyarországon tartják majd.

Friedrich Merz német kancellár közlése szerint a két államfő két héten belül találkozik egymással.

(MTI)

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

