Meglepő üzenetet kapott Svájcból Vlagyimir Putyin

Putyin utoljára 2021-ben járt Svájcban, mégpedig Genfben, ahol Joe Biden akkori amerikai elnökkel találkozott.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökség beszámolója szerint azt mondta, elképzelhető, hogy Putyin és Zelenszkij találkozóját Magyarországon tartják majd.

Friedrich Merz német kancellár közlése szerint a két államfő két héten belül találkozik egymással.

(MTI)

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP