Magyarországot akarja irányítani az az ember, aki a tomboló viharban nem zárta volna be a repteret, az az ember, aki a legnagyobb természet által okozott baj közepette is azzal volt elfoglalva, hogy a kormányt bírálja és ehhez még egy újabb fotót is keresett saját magáról. Láttunk már olyat, amikor az egó, a hatalom megtartásának, vagy megszerzésének szempontja, a politikai logika felülkerekedett a természet diktálta törvényszerűségeken. Amikor 2006-ban Gyurcsány Ferencék úgy döntöttek, hogy a viharról szóló figyelmeztetés ellenére megtartják a tűzijátékot, annak egy 5 halálos áldozatot követelő tömegszerencsétlenség lett a vége.

Az az eset már megmutatta, hogy nem lehet az ország vezetését egy olyan emberre bízni, akinek a döntései nélkülözik a realitást.

Egy politikus ugyanis akkor jó vezető, ha bizonyos vészhelyzetekben félre tudja tenni a politikát, a politikai logikát. Magyar Péter most elbukott ezen a „vizsgán”, amelyen az Orbán-kormány és annak vezetője már annyiszor átment. Emlékezzünk csak vissza, mennyi természeti katasztrófa okozta, vagy egyéb válsághelyzetet kellett megoldania Orbán Viktornak az elmúlt 15 és első kormányzásának 4 évében! Az 1999-es tiszai nagy árvíz, Szerbia bombázása, majd 2010 után a vörösiszap katasztrófa, a 2013-as és a tavalyi dunai árvíz, a 2015-ös migrációs válság, vagy a koronavírus járvány évei. Mind-mind olyan események voltak, ahol a baj elhárításához a politikai alapú döntések félretételére volt szükség. És Magyarország mindegyikből megerősödve került ki.”

