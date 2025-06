Soros-hálózat, LMBTQ-lobbi: mélyen hallgat a lengyel EP-képviselő, aki Magyar Pétert védi

A magyar hatóságok még 2024 szeptemberében kérték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését egy telefonlopási eset kapcsán, ám az Európai Parlament jogi bizottsága az elmúlt kilenc hónap során nem talált alkalmas időpontot az ügy megtárgyalására. Különös, hogy több olyan ügy is akad, amelyekben később jelölték ki az ügy előadóját, mint Magyar esetében, mégis már felfüggesztették az érintett képviselők mentelmi jogát.

Hosszú huzavona után a szakbizottság elméletileg június 4-én tárgyalta volna Magyar Péter mentelmi jogának ügyét, azonban most sem vették azt napirendre. Sajnos arról, hogy ennek mi lehet az oka, nem tudunk pontos információval szolgálni, mivel hiába kerestük Krzysztof Śmiszeket, az ügy bizottsági előadóját, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Megkeresésünkben arra voltunk kíváncsiak, miért nem hallgatta meg az Európai Parlament illetékes bizottsága Magyar Pétert, és hogy esetleg maga Magyar kérte-e, hogy ne kerüljön sor a meghallgatására. Emellett rákérdeztünk arra is, miként lehetséges, hogy több olyan mentelmi ügy, amely egy időben vagy később indult, már lezárult, miközben ez az eljárás továbbra is húzódik. Azt is szerettük volna megtudni, nem érzi-e úgy a képviselő, hogy a késlekedés az Európai Parlament tekintélyét sérti, illetve hogy jelentéstevőként nem sérti-e meg a kötelességét azzal, hogy az eljárás elhúzódásával gyakorlatilag falaz egy bűncselekménnyel gyanúsított EP-képviselőnek.