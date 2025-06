Orbán Viktor alaposan helyretette Tordait: Ez egy szamárság! – videók

2025. június 17. 14:50

Nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkaadókat is támogatni kell, mert különben nem lesz jólét – mondta Orbán Viktor kormányfő az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésnapján az azonnali kérdések órájában. A miniszterelnök a devizahiteles ügyek kapcsán arról is beszélt, hogy most a bíróságoknál van a feladat, nem kell külön törvényt hozni.

2025. június 17. 14:50

Kovács András Szerző követése

Orbán Viktor kormányfő az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésén azonnali kérdésekre válaszolt.

A kormányfőt elsőként Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció képviselője az állami megrendelésekről és a testvéréről kérdezte. Orbán Viktor minderre azt válaszolta, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. 35 éve minden egyes forintomról a nyilvánosság mindent tud – tette hozzá. Ha bármilyen kivetnivalót lát a környezetemben, akkor a büntetőfeljelentést tegye meg, forduljon a rendőrséghez. Egymillióval csökkent a szegények száma 2010 óta Komjáthi Imre, az MSZP képviselője a szegénység mértékéről és a gazdagságról kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor kormányfő minderre azt mondta, 2010 óta a szegények száma megfeleződött, egymillióval többen dolgoznak. A szegénység ellen a legjobb ellenszer a munka, és a tisztességes bér. Az MSZP nem szavazta meg az ehhez szükséges törvéányeket, így a családi adókedvezmény növelését sem – tette hozzá. Orbán Viktor azt is mondta Komjáthinak, hogy pontosan tudjuk, mi a helyzet az országban, de nem a gazdagok ellen kell háborút folytatni.

Ezt is ajánljuk a témában Orbán Viktor a szakmunkás fiataloknak: Ha nem akarunk a nyakunkba milliószám ukrán munkásokat, akkor szavazni kell 2010-ben Magyarország leginkább egy csődtömeg volt, milliók éltek segélyből és ügyeskedésből – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szakma Sztár Fesztiválon megnyitóján. A miniszterelnök a jelen lévő fiataloknak elmondta: büszkék lehetnek a szüleikre, akik kemény munkával kirántották Magyarországot a csődhelyzetből.

A kormánynak három elvárása van a gazdagok irányába: adjanak munkát az embereknek, tartsák be a törvényeket, fizessenek rendesen adót. Nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkaadókat is támogatni kell, mert különben nem lesz jólét – mondta a kormányfő. Mi lesz a devizahitelesekkel? Orbán Viktor Z. Kárpát Dániel (Jobbik) kérdésére elmondta, hogy a baloldal okozta a devizahiteles ügyet és később Önök közösen indultak a baloldallal a választáson. A kormány ezen a téren mindent megtett a forintosítással is. Önök nem támogatták a kormányt a kamatstop ügyében sem - tette hozzá. A kormány szerint most a bíróságoknál van a feladat, és azon az oldalon kell végigmennie az eljárásoknak, nem kell külön jogszabály. Orbán Viktor közölte, hogy a Kúriára ró kötelezettséget a luxemburgi devizahiteles döntés. Egyetlen megoldás van: aki érintett, az forduljon a bírósághoz. Az első elsőfokú ítélet már meg is született – ismertette a kormányfő.

Ezt is ajánljuk a témában Megtörte a csendet devizahitelügyben az Európai Unió Bírósága Egyelőre nem világos, a döntésnek milyen következménye lesz a devizahitel-szerződésekre.

Nagy vita zajlik Brüsszelben Orbán Viktort Toroczkai László (Mi Hazánk) Ukrajnáról, Kárpátaljáról és a közel-keleti helyzetről kérdezte. A kormányfő válaszában leszögezte, az autonómiát a határon túli magyar közösségek esetében a kormány támogatja. Itt és most ebben a helyzetben Kárpátalja státuszának napirendre emelése nem segít az ott élő magyaroknak – tette hozzá. A DK és a Tisza ukránbarát pártként támogatja Ukrajna csatlakozását, míg a Patrióták nem támogatják. Most zajlik egy nagy energetikai vita Brüsszelben, szankciók alá akarják tenni az Oroszországból érkező gáz, olaj és nukleáris energiaforrásokat. A bizottság most kereskedelmi szabályok alá akarja vonni ezeket a termékeket, ha ez sikerül, akkor többszörösére nőne a rezsi - tette hozzá. Mindezek mellett, ha Ukrajna uniós tag lenne, akkor az ideérkező egymillió ukrán munkavállaló jelentősen lenyomná a béreket - mondta. Orbán Viktor közölte, hogy már régóta a határon túli magyarok autonómiájáért küzdenek

Ezt is ajánljuk a témában Orbán Viktor odapörkölt: Brüsszel ámokfutásának következtében az európai gazdaság térdre esik! Az orosz energia betiltása helyett a brüsszeli bürokraták koncentráljanak a közel-keleti háború következményeinek kezelésére – javasolta a miniszterelnök.

„Ez egy szamárság” Orbán Viktor Tordai Bence (Párbeszéd) klímatörvényt érintő felvetésére azt válaszolta, megérti a zavarodottságát, mert annak a pártnak a frakcióvezetője, amiből kilépett, de én nem kívánok az önök pártjának a vezetője lenni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy azért nem támogatja Tordai klímajavaslatát, mert az szamárság. Az Ön javaslata a Green deal vonalán halad, ami éppen most teszi tönkre az európai gazdaságot. Magyarország Európa legbiztonságosabb országa Orbán Viktor Lukács László György (Jobbik) közbiztonsággal kapcsolatos kérdésére azt válaszolta, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. 394 ezer volt a bűncselekmények száma 2010-ben, és ez 40 százalékkal csökkent 2024-re. 2009-ben 162 ezer lopás volt és 58 ezer volt tavaly – tette hozzá. A szándékos emberölések száma is jelentősen csökkent.

Kapcsolódó vélemény Deák Dániel Facebook Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, egyben az egyik legbékésebb is! Ha nyugatra tekintünk, állandó terrortámadásokat látunk, ha pedig keletre, akkor állandósult háborús konfliktusokat.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben valóban volt növekedés, de most zajlik hajtóvadászat ezen a területen. A kormányfő elismerését fejezte ki a rendőrök munkájáért. Ön hiába csűri-csavarja, de a rendőrséget támadja, ahelyett, hogy megbecsülését fejezné ki. 336 rendőr jutott százezer emberre 2010-ben, míg most 379 – ismertette a kormányfő. Hathavi fegyverpénzt fogunk kifizetni a rendvédelmi dolgozóknak 2026 elején – mondta Orbán Viktor. Dúró Dóra, a MI Hazánk képviselője Orbán Viktort a gyermekek digitális védelméről kérdezte. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy teljes mértékben egyetért a parlament alelnökével, hogy a digitális eszközök visszafordíthatatlan károkat okoznak a gyermekeknek. A kormányfő arról is beszélt, hogy a képviselőnő nyújtsa be újra a javaslatait.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

