Ezzel eldőlt: ennyi pénzt kapnak jövőre a családok és a nyugdíjasok, de a dolgozók is jól járnak

Idén októbertől indul, de főleg a jövő évi büdzsére lesz hatással a három gyermekes édesanyák mentessége a személyi jövedelemadó fizetés alól. Ez januártól is folytatódik, amikor elstartol mellette a 40 év alatti, két gyermekes anyákra vonatkozó szja mentesség és a 30 év alatti, egy gyermekes anyák mentessége is. Ez a három intézkedés együttesen 330 milliárd forintnyi támogatást takar. Folytatódik az szja-mentes csecsemőgondozási díj (CSED) és gyermekgondozási díj (GYED) kifizetése is jövőre, ez 15 milliárd forintos tétel.

A lakosságnak kedvező, hogy jövőre ismét magas kamatot fizet majd az állampapírok után a kincstár, ez 807 milliárd forint lesz várhatóan.

Összességében a családtámogatásokra fordított összeg az idei évhez képest 765 milliárd forinttal emelkedik és eléri a 4800 milliárd forintot. A rezsicsökkentésre szánt 792,5 milliárd forinttal így több mint 5600 milliárd forintot tesznek ki a családtámogatások. Szintén jelentős összeget különített el a minisztérium lakástámogatásokra, 437,9 milliárdos kiadást számolnak, ami 70 százalékkal magasabb, mint a 2025. évi előirányzat.

A nyugdíjasok is jól járnak

A családok és a fiatalok mellett természetesen a kormány gondol a nyugdíjasokra is.

A 3,6 százalékos inflációs várakozás azt is jelenti, hogy januártól ennyivel emelkednek a nyugdíjösszegek, februárban pedig érkezik az immár ötödik éve ilyenkor szokásos 13. havi juttatás. Ez a kettő együtt 747 milliárd forintot jelent az időseknek.

Összességében egyébként nyugdíjakra a költségvetés szerint jövőre 7700 milliárd forintot szánnak az államkasszából, amiből az öregségi nyugdíjak 5281,6 milliárd forintot tesznek ki. A teljes összegbe beletartozik a várható magas GDP-bővülés miatti nyugdíjprémium is. Ennek pontos összege a juttatástól függ, a legfeljebb 12 ezer forintos, egyszeri kifizetés annak jár, akinek a nyugdíja legalább 80 ezer forint havonta. A nyugdíjprémium összege nem függ a végleges GDP-adattól, amelyet jóval a kifizetés után szokott közzétenni a Központi Statisztikai Hivatal. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb növekedés esetén is jár a nyugdíjprémium, de csak akkor, ha a kormány nem módosít menet közben a költségvetésen. Mivel már most elkülönítettek rá több mint 24 milliárd forintot, így várhatóan nem lesz probléma a kifizetése.

Folytatódnak a béremelések is

Jövőre a minimálbér 13 százalékkal nő a bérmegállapodásnak megfelelően.

A tízezer fő alatti önkormányzatok esetén is béremelést hajt végre a kormány: idén már 15 százalékkal, januártól pedig újabb 15 százalékkal nő az önkormányzati köztisztviselők illetménye.

Végrehajt a kormány egy ágazati béremelést is az igazságügyben jövőre. A pedagógusok béremelése sem áll le 2026-ban, sőt: erre 156 milliárd forintot biztosít az állam. Oktatásra összességében 4030 milliárd forintot irányzott elő a kormány, ami 160 milliárddal több az ideinél.

Az egészségügyre is jóval többet költ az állam 2026-ban, pontosan 280 milliárd forinttal bővítették a tételsort, tehát egyáltalán nem állják meg a helyüket azok a vádak, mely szerint csökkentenék a terület finanszírozását. A teljes egészségügyi kiadás nem sokkal marad el az oktatástól: 3919 milliárd forint szerepel ezen a soron. Magasabb összeget szán a kormány kultúrára és hitéletre is, de a szociális és jóléti szolgáltatásokra is már 1600 milliárd forint lesz a keret.

Fejlesztik a gazdaságot is

A már említett kockázatok miatt életbevágó, hogy megmaradjon a magyar gazdaság versenyképessége. Gazdaságfejlesztésre ezért közel 5050 milliárd forintot fordít a kormány, amelyből 2200 milliárd forint uniós forrás, a maradék pedig hazai költségvetési támogatás. A következő évben több száz beruházás indul, illetve folytatódik, többek között a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és az egészségügy területén.

Nyitókép: Illyés Tibor/ MTI/MTVA