„Megint elindult az propagandakampány (ahogy pár hónapja jeleztem, ezt fogják tolni) hogy Magyarország leszakadt, a «fogyasztási adatban» már Bulgária mögött az utolsók vagyunk. Ahogy már megbeszéltük, a fogyasztási adat nem azt jelzi, kinek mennyi elkölthető jövedelme van, hanem azt, mennyit költ – akár úgy, hogy nem tesz félre, akár úr, hogy hitelből él.

Na de mennyi az elkölthető jövedelem, hol áll ebben Magyarország – az Eurostat adatai szerint. Igen, ez az Európai Unió adatsora – 2023-as, de csak 2025 novemberében jön a következő. Ezek szerint a háztartásonként elkölthető jövedelem kevesebb a csodás progresszív mintaállamban, Észtországban, a bezzegországban, Romániában, Horvátországban, Görögországban, Szlovákiában és az eléggé lemaradva utolsó Lettországban. A legeslegutolsó persze valószínűleg Bulgária – de onnan nincs adat – így 7 ország van elkölthető jövedelemben (PPS) Magyarország mögött. Ugye, ezt nem fogják állandóan látni -azért, mert nem tisztességes tájékoztatás van az ügyben, hanem egy propaganda-panel – a leszakadó Magyarország propaganda panelje.

Kérem – Észtország is mögöttünk van – pontosabban mögénk került. Ennyit a leszakadásról. Lehet erre majd viharosan kommentelgetni – ez a tény. (…)

A másik meg az, hogy a megtakarítási rátában harmadik Magyarország – elölről, Csehország és Németország mögött. Nem hiszik el nekem? Propaganda? Vádolják az Európai Uniót ezzel – ez Uniós adatsor, ahogy a fogyasztási ráta is. Lehet, hogy nem fogyasztunk annyit mint a románok – de ők tökutolsók a listán, azaz a háztartások súlyosan eladósodnak. Tücsökként éltek eddig – és most jönnek most Romániában a súlyos, rendkívül súlyos megszorítások, persze nem ezzel lesz tele a magyar progresszív sajtó, mert még megzavarná a beütött kis propaganda kampányukat, hogy itthon milyen rossz.

Nem – legalább 7 EU-s ország a legfontosabb mutatóban – a háztartások nettó, elkölthető bevételében mögöttünk van. Megtakarításban meg szinte az egész EU mögöttünk van.”