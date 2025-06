Kijöttek a készpénzfizetésre vonatkozó friss szabályok: mutatjuk a részleteket

A Magyar Közlönyben megjelentek a részletszabályok arról, hogy hogyan kell a vállalkozásoknak készpénzhasználatot biztosítani, miután alkotmányos joggá nyilvánította a kormány a készpénzhasználatot.

A dokumentumban rámutattak, hogy

a vállalatoknak többféleképp is biztosítani lehet a készpénzes fizetést.

Többek között a fogyasztó részére elég legalább egy értékesítési helyen biztosítani a készpénzes fizetést. De specifikus készpénz-helyettesítő eszköz (készpénzelfogadó automata/kassza) útján is biztosítani lehet a készpénzfizetést. Sőt, a jövőben utánvétel útján is biztosítható a készpénzelfogadás, de számlára történő készpénzes befizetéssel vagy sárga csekkel is elfogadható készpénz – sorolták.

Akadnak kivételek

A Közlönyből az is kiderült, hogy mely esetekben nem kell bankjegyeket és érméket elfogadnia a kereskedőknek. Ezek a következők:

online szolgáltatási szerződések, például amikor online újságtartalmakért fizetünk elő,

a határon átnyúló online adásvételi szerződések: Netflix vagy Spotify, Google-tárhely előfizetések,

valamint az automatizált üzletben, azaz készpénzmentes, önkiszolgáló boltokban történő értékesítés.

Nyitókép illusztráció. Fotó: 123rf.com

