Megnyílt az ország első hibrid okosboltja (VIDEÓ)

Szegeden nyílt meg az ország első hibrid okosboltja, a Coop Szeged Zrt. Szent István téri üzletében napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, személyzet nélkül várják a vásárlókat. Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója az átadón felidézte, már úgy vágtak bele az évtizedek óta működő bolt felújításának tervezésébe, hogy keresték a megoldást az üzlet nyitva tartásnak költséghatékony meghosszabbítására.

A 150 négyzetméteres eladóterű üzletben 4 ezer cikket biztosítanak a vásárlóknak. A vállalkozás partnerével, a Laurel Kft.-vel kialakított rendszer előnye, hogy más technológiáktól eltérően,

a vevők a normál nyitva tartást követően nemcsak a termékpaletta kis részéből válogathatnak, hanem a teljes kínálatból”

– mondta a vezérigazgató.

Így használható az okosbolt

A személyzet nélküli üzemmódban a bolt egy telefonos alkalmazással használható. A vevők a regisztrációt követően az alkalmazás – 15 másodpercenként megújuló – QR-kódjával nyithatják az üzlet bejáratát, majd léphetnek be a munkaidőben automatikusan nyíló ajtón a kamerarendszerrel felügyelt eladótérbe. Itt a hagyományos üzletekhez hasonlóan összeválogathatják a megvásárolni kívánt termékeket, majd a kasszázás is a QR-kóddal indítható el. Az önkiszolgáló kasszáknál bankkártyával fizethetnek, végül az üzlet ajtaját ismét a kódot beolvasva tudják nyitni – foglalta össze az üzlet működését a szakember. Hozzátette: amennyiben a jogszabályok később előírják, biztosítani tudják a készpénzfizetés lehetőségét is.

Kelemen János hangsúlyozta,

a kamerákkal segített biztonsági rendszer nem alkalmaz arcfelismerő megoldásokat, csupán a gyanús gesztusokat jelzi.

A vevők pedig azonnal segítséget tudnak kérni az egy gombnyomással elérhető diszpécserszolgálattól.

A vásárlást és működtetést informatikai megoldások segítik. Mérleg ismeri fel a rápakolt zöldség, gyümölcs fajtáját, az árurendelést automata megoldások gyorsítják meg. Kidolgozták az ahhoz szükséges logisztikai rendszert is, hogy éjszaka is folyamatosan friss pékárut találjanak a vásárlók - tudatta a vezérigazgató.

Kelemen János kifejtette, amennyiben a megoldás elnyeri a vásárlók tetszését, több áruházukban is be szeretnék vezetni. Emellett vannak olyan települések, ahol az alacsonyabb lakosságszám miatt az ilyen hibrid rendszer biztosította hosszabb nyitva tartás kínálhat lehetőséget az üzlet fenntarthatóbb működtetésére.

Bessenyei István, a kereskedelmi partnerei számára informatikai megoldást szolgáltató Laurel Kft. tulajdonosa elmondta, az automata boltot működtető rendszert két év alatt fejlesztették ki. A rendszer nagyobb alapterületű üzletekre is skálázható, és akár 2-8 egymáshoz kapcsolható konténerbe is telepíthető, így rendkívül gyorsan indítható bolt – tudatta a szakember.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

