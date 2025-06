Kedves Főpolgármester Úr! Kedves tiszások! A választók képviselete nem lájkbajnokság, hanem kemény munka!

Előre látom, hogy nem leszek népszerű a balliberális banda szemében, de muszáj kiadnom, ami a bögyömet nyomja. Sosem csináltam belőle titkot, hogy jómagam a közigazgatás, a közélet területéről nyergeltem át a média világába,

így van némi rálátásom az önkormányzati és talán egy hangyabokányit a kormányzati ügyekre is, szemben Magyar Péter nagytudású képviselőivel.

Igen, „kedves” tiszások, merem használni ezt a jelzőt rátok, mert a múlt héten is bizonyították a budapesti Városházán, hogy kijár. (Bár a brüsszeli brancs is megéri a pénzét…) Elismerem, hogy a piacon hasznos tapasztalatokat szereztetek, és közületek többen is megálltátok ott a helyeteket, de ez az önkormányzatiság és politika nagyon nem megy. „Jó példa” erre annak a költségvetésnek az elfogadása, ami simán visszalökheti a sötét Demszky-érába a magyar fővárost, vagy amikor több előterjesztéseteket is visszadobták, mert hemzsegtek a hibáktól és a tárgyi tévedésektől. A most szerdai távolmaradásotok a kényes ülésekről pedig több mint beszédes. Felelősségvállalás az ásóbéka feneke alatt...

Igen, lehet a Fideszt támadni, hogy ott sorvezető van, és lehet jönni Kubatov Gáborral, Lázár Jánossal és a Harcosok Klubjával is,

de ami nálatok a szájzár, azt a nagyobbik kormánypártnál úgy hívják: frakciófegyelem.

Nálatok pedig se frakció, se fegyelem, csak a Brüsszelből – meg ki tudja még honnan – dróton rángatott slimfit vezéretek által jóváhagyott fröcsögés, fenyegetőzés.