Ez aztán a 21. századi „casting” – applikációban gyűjthető pontok és jelvények alapján is dönthetnek a Tisza Párt jelöltjeiről

Rövidesen érkezik a Tisza Párt applikációja – többek között erről beszélt Magyar Péter bizalmasa, a párt alelnöke, Radnai Márk a HVG-nek adott interjújában.

Radnai a beszélgetés során arra is kitért, hogy a pártban a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását digitálisan számon tartják,

ezekkel pedig pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok.

„Ha egy fitneszapp képes arra, hogy objektíven számon tartsa, milyen aktivitásaim voltak az elmúlt hónapban, akkor miért ne lehetne a közösségépítéshez is valami hasonlót használni?” – tette fel a kérdést a Tisza alelnöke. Radnai Márk azt is elárulta a lapnak, hogy Berlinbe is kiutazott „egy politikai szakmai eseményre”, ahol több termékfejlesztővel is beszélt a kezdeményezésükről.

A Tisza Párt alelnöke arról is beszélt a lapnak, hogy „ezek a szoftverek főleg arra jók, hogy támogatókat gyűjts, adományokat szerezz velük, kérd meg az embereket, hogy erre vagy arra az oldalra menjek fel, ezt lájkolják, azt osszák meg. A Fidesz ezt csinálja a Harcosok Klubjával”. Majd kijelentette, hogy a Tisza Pártnál ennek „épp az ellenkezőjét” szeretnék „az offline térben akarunk összehangoltan dolgozni a saját közösségünkkel, ehhez pedig digitalizálni és áramvonalasítani kell a folyamatokat” – hangsúlyozta Magyar Péter egyik kulcsembere.

A HVG arra is kíváncsi volt, hogy egy esetleges választási győzelem után, ha a szigetekből sokan a politikába „katapultálnak”, akkor mi lesz a szervezettel. Radnai Márk erre azt felelte, hogy „továbbra is működtetni kell a szigeteket, mert ez a civil öntudatra ébredés a rendszerváltás alapja”.

Nem túl lelkes az első reakció

Nem meglepő mód rövid idő múlva megérkezett az egyik első reakció is Radnai kijelentéseire. A Tisza Párttal és Magyar Péterrel erősen kritikus Mandula Viktor újságíró csak annyit írt az applikáció és a tervek hallatán közösségi oldalán, hogy

kommenteld be 100-szor, hogy »jó vergődést!«, ha miniszter szeretnél a Tiszában! Édes Istenem!”

