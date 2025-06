Ilyen öngyilkosságot még senki sem látott Magyarországon

Értelmezhetetlen jelenség

Mindazonáltal a hazai politikát immár évtizedek óta figyelőként nem nagyon tudom hová tenni ezt a jelenséget. A politikában teljesen természetesek a különféle alkuk egy-egy párton belül, vagy éppen hasonló nézeteket valló, de mégis külön pártok között. Ilyen alkuból megszámlálhatatlanul sokat láttunk már Magyarországon, és ezekben közös elem volt, hogy mindegyik fél számára értelemszerűen biztosított valamilyen előnyt, de egyben valamilyen hátrányt is. Azonban arra nem igazán volt példa eddig, hogy amikor még ki sem írták a 2026-os parlamenti választást, a jelölteket és az induló pártokat sem ismerjük, egyesek valamilyen nehezen azonosítható cél miatt bedobják a törülközőt.



Egy politikai párt, ha valóban arra szerveződött, hogy a közéletben valamit képviseljen, akkor azért képes a végsőkig is elmenni. Magyarországon a politikai érdekérvényesítésnek több szintje van. Egy párt számára a legalsó szint, ha elindul egy választáson, és így ha csak pár hétre is, de a választók egy része megismeri őket. A következő szint, ha ennek a pártnak sikerül egy százaléknál többet, de öt százaléknál kevesebb szavazatot gyűjtenie. Ebben az esetben az adott párt a következő négy évre mindenképpen tudja biztosítani az életben maradását, mivel viszonylag jelentős állami támogatásra lesz jogosult, és sikeres politikával lehetőséget kap arra, hogy egy következő választáson bejusson az Országgyűlésbe.

Abban az esetben, ha egy pártnak sikerül meghaladnia az 5 százalékos küszöböt, akkor vagy ellenzéki erőként, vagy pedig kormánypártként folytathatja a következő négy évben. Persze a négy éven belül is elképzelhető, hogy valaki kormánypártként kezdi és ellenzékként fejezi be, vagy éppen ellenzékként kezd, és kormánypártként fordul rá a választásra. Mindezekben a történetekben közös elem, hogy az adott közösség értelemszerűen választásról–választásra szeretne a felszínen maradni.

1994-ben a második szabad parlamenti választáson rekordszámú jelölt indult. Volt olyan választókerület, ahol több mint 15 egyéni jelölt szállt ringbe. A több tucatnyi politikai erő célja az volt az első szabad kormányzati ciklus után, hogy nézeteik helyet kapjanak a következő Országgyűlésben, vagy legalább az egy százalékos támogatottsági szintet érjék el, hogy négy év múlva lehetőségük legyen rajthoz állni. Minden felmérés, és a közhangulat is azt jelezte, hogy a Horn Gyula vezette MSZP fogja megnyerni a választást, de abban senki nem volt biztos, hogy a szocialisták tudnak-e egyedül többséget szerezni. Mégis, egyetlen magát az akkori jobbközép Boross-kormány ellenzékeként meghatározó erő sem lépett vissza az MSZP javára mindenféle ellentételezés nélkül, annak reményében, hogy később „majd úgyis kapnak valamit”.

Horn Gyula (balra) javára sem lépkedtek vissza a baloldali pártocskák

1998-ban minden elemző kiélezett versenyre számított az MSZP-SZDSZ és a Fidesz között. Egy ilyen helyzetben nem lett volna meglepő, ha mindkét oldal kisebb pártjai a választás, vagy akár annak kiírása előtt visszalépnek. Mindez nem történt meg sőt, az FKGP egészen a választás második fordulójáig lebegtette azt, hogy harmadik helyen álló jelöltjei visszalépnek-e a Fidesz javára a kormányváltás érdekében. Arra akkor sem volt példa, hogy komplett pártok valamilyen későbbi kormányváltás reményében inkább nem indultak volna.



A 2000-es évek választásain gyakorlatilag egy kétpártrendszer jött létre Magyarországon. Még azokban a kiélezett években sem tette meg a szívességet sem a jobboldalon, sem a baloldalon egyetlen alakulat, hogy „a nagy testvér” érdekében inkább nem indul a voksoláson.

A mából visszatekintve ez inkább a jobboldal számára volt hátrányos, mivel az MSZP a 2000-es évekre szinte „teljesen lemészárolt” mindenkit a baloldalon.

A 2010-es választásra a politikai képlet leegyszerűsödött, de egyes pártok (MDF és SZDSZ) elképesztő élethalálharcot mutatott be. Szó sem volt arról, hogy a választás előtt hátrébb lépjenek azzal is erősítve a még hatalmon lévő MSZP esélyeit. Minden trükköt bedobtak, és ez bizony „kamatozott is”, mert az MDF-nek sikerült közel három százalékot elérnie, így 2014-ig jogosult volt egy viszonylag magas állami támogatásra.



Az úgymond „nagyobb jó” érdekében való visszalépegetés a 2018-as parlamenti választáson ütötte fel a fejét. Bár mértéke nem volt jelentős, és arra akkor sem volt példa, hogy komplett pártok mondják be „az unalmast”. A Fidesz újabb kétharmados győzelme azonban teljes lavinát indított be az ellenzéki oldalon.