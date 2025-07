Felsorakozott az ellenzék színe-java: összeszedtük, kik masíroztak a szivárványmeneten

Felvonult az ellenzék színe-java is

Az ellenzéki politikusok bejegyzéseit elnézve, a legtöbben be is tartották a „parancsot”, és boldogan meneteltek a szombati Budapesti Büszkeség névre keresztelt eseményen.

Az egykori miniszterelnök Bajnai Gordon is megjelent a felvonuláson. Facebook-oldalán két fotót is megosztott, melyhez azt írta kísérőszövegként:

Jó volt ott lenni, és látni, hogy a mai tizen–huszonévesek is átélhetik azt az élményt, a rendszerváltás reményét, ami nekünk ’89-ben megadatott.

Szabadság, szerelem, szolidaritás – ez a mi hazánk is…” – írta Bajnai.

Az országgyűlési képviselő-jelöltségtől nemrég visszalépett Jámbor András is megjelent az eseményen, és üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Jámbor azt írta, „Miniszterelnök úr, értse már meg a tegnapi (szombati – szerk.) nap üzenetét! Lehet itt bábellenzékezni, brüsszelezni, hazudni, mocskolni, kiragadni, lejáratni, gyűlölködni, betiltani!

De egyet nem lehet: a magyar néppel szemben politizálni!”

Gondolatait azzal zárta, hogy „százezrek mondták ki, a tiltás ellenére, önre kiáltva: Elég volt!”.

De Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője is jócskán hallatta a hangját az elmúlt napokban. Egy nappal a Pride után is arról írt követőinek a közösségi médiában, hogy „katartikus élményben” volt része szombaton.

Az egészen biztos, hogy az elmúlt tizenöt, liberális aktivizmussal telt évem talán legcsodálatosabb pillanata volt”

– szögezte le Cseh.

„Fantasztikus volt látni a rengeteg bátor embert, akik a hónapokon át tartó fenyegetések, a belebegtetett súlyos pénzbírságok, az utolsó pillanatig tartó bizonytalanságok ellenére soha nem látott számban vonultak az utcára, személyesen tartani fel a középső ujjukat Orbán Viktor arcába” – olvasható a momentumos politikus bejegyzésében.

Végül Cseh Katalin is üzent a fideszes képvielőknek. Azt írta, „kedves fideszesek, fulladozzatok csak a gyűlöletetekben, keressétek bátran az izzadságszagú magyarázatokat”.

Pedofíliát mentegető SZDSZ-alapító is feltűnt a menetben

A már említett Jámbor András hívta fel arra is a figyelmet, hogy az SZDSZ-t és a Magyar Helsinki Bizottságot is életre hívó Kőszeg Ferenc is megjelent a tömegben. Az egykori liberális politikus körül egyébként még 2023-ban pattant ki egy botrány. Kőszeg ekkor Gulyás Márton vendége volt a Partizán című műsorban.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a botrányos interjúban Kőszeget pedofíliával kapcsolatos álláspontjáról kérdezte Gulyás, utalva egy 2011-ben megjelent cikkére, amelyben kijelentette,

az új prüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között”.

De mint ismert, Kőszeg Ferenc nem ítélte el egyértelműen a tanárok és diákok közötti kapcsolatokat sem. A nagy visszhangot kiváltó interjú során Sipos Pál, a diákjai zaklatása miatt pedofilgyanúba keveredett egykori tanár, televíziós személyiség ügye is előkerült. Sipos a rendelkezésre álló információk szerint

együtt maszturbált 14–18 éves fiú diákjaival, de fogdosott és megcsókolt egy 18 év alatti lányt is.

A Magyar Helsinki Bizottság alapítója minderre úgy reagált, hogy „ennek a megtörténte még mindig kisebb baj, mint ennek a nyilvános leleplezése”.

Az interjút a Bizottság sem hagyta szó nélkül. Közleményt adtak ki, amelyben kijelentették, hogy „a hatalommal való visszaélés ellen küzdő jogvédőkként és gyakorló szülőkként, oktatókként is teljességgel elfogadhatatlanok az interjúban megjelenő nézetek”. Mint írták, Kőszeg Ferenc a Magyar Helsinki Bizottság egyik legismertebb alapítója, aki a szervezet elnöke volt 2006. december 31-ig, amikor nyugdíjba ment. Közel húsz éve nem képviseli a Magyar Helsinki Bizottságot, nem nyilatkozik a szervezet nevében.

Erre a reakcióra Kőszeg is közleményben reagált. Abban úgy fogalmazott, hogy a Bizottság közleményének megjelenése után semmiféle személyes megbeszélésre nem tart igényt. Sőt, az alapító elnöki címről, valamint a Helsinkitől kapott kitüntetéséről is lemondott – idézte fel a botrányt és annak utóéletét a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala