Brüsszel munkában? Sorban szalámizzák le a Tiszára veszélyes ellenzéki jelölteket

A mostani döntését Jámbor hosszasan indokolja. A lényege, hogy ha elindulna, nagyobb eséllyel adna egy mandátumot a Fidesznek, mint amekkora esélye van arra, hogy az Orbán-rendszer leváltáshoz tegyen hozzá egyet, ezért hátra kell lépnie. De hozzátette, a kommunikációs és közéleti tudásával, a tapasztalatával, a közössége erejével azon lesz, hogy a baloldal része legyen a Fidesz legyőzésének.

Tordai Bence, a Párbeszéd egykori elnöke a Facebook-oldalán azonnal a sajnálkozását fejezte ki és azt írta, „egy kezdő tiszás képviselő – aki számára a frakciófegyelem és pártstratégia lesz az elsődleges – kizárt dolog, hogy olyan eredményes munkát tudjon végezni a választókerületi érdekek képviseletében, amilyenre Jámbor András lenne képes 2026 után. A tudás, a tapasztalat, a beágyazottság, a helyismeret, a hitelesség nem pótolható, még ha a bátorság és a lendület (remélhetőleg) meg is lesz a leendő képviselőben.”

Ezek a szavak látszólag frakciótársáról, Jámborról szólnak, de valójában saját magáról.

A II. kerület manapság rendkívül aktív képviselője – sokat szerepel a parlamentben, sajtótájékoztatókat tart, folyamatosan posztolgat a közösségi médiában – ugyanis mindenképp meg szeretné tartani a mandátumát, amelyet három évvel ezelőtt itt szerzett.

Tordai pár hete kitett a Facebook-oldalára egy közvélemény-kutatási adatsort, eszerint, ha a budaiak most választhatnának kettejük közül, a Fidesz jelöltje 21, ő viszont 73 százalékot kapna. Információnk szerint azonban a felmérésben az is benne van, hogy amennyiben rajtuk kívül indulna egy tiszás politikus is, akkor ez utóbbi győzne, de ezt a hírt az expárbeszédes politikus nyilván nem tette közkinccsé, ezért ki kell egyeznie Magyar Péterrel. Frakciótársának, Szabó Tímeának, a III. kerület országgyűlési képviselőjének ugyancsak mozgalmasan telnek a napjai, ő is abban reménykedik, hogy valamilyen dealt köt a Tiszával.

Mellár Tamás függetlenként szerzett mandátumot három évvel ezelőtt Pécsett.

Néhány hete azt válaszolta nekünk, még nem döntött arról, indul-e a soron következő választáson, sem arról, milyen színekben. Mindezt május elején megismételte a Népszavának adott interjújában, s hozzátette, ha úgy adódik, ő simán visszalépne a tiszás jelölt javára, egyébként pedig Magyar Péterékre fog szavazni.

Ennél azonban egyértelműbb Tisza-párti kijelentést is tett. Azt mondta, a régi ellenzéki pártoknak jövőre nem lenne szabad listán elindulniuk. Azok az egyéni jelöltjeik viszont, akik a korábbi választásokon győzni tudtak, vegyenek részt a szavazáson, s ha ismételni tudnak, függetlenként frakciót is alakíthatnak az új parlamentben, vagy valahogy a Tiszához csapódhatnak. Ezek után könnyen elképzelhető, hogy Mellár neve is ott lesz a szavazólapon.

A Momentum érdekes helyzetben van, miután a küldöttgyűlés június elején úgy döntött, hogy nem vesznek részt a jövő évi voksoláson.

A 2022-ben egyéniben győztes képviselői közöl többen – Hajnal Miklós, Tóth Endre, Orosz Anna – már korábban bejelentették, hogy nem indulnak 2026-ban (Orosz már a meglévő mandátumáról is lemondott), a csepeli Szabó Szabolcs azonban kilóg a sorból, ő negyedszerre is le szeretné győzni a fideszes Németh Szilárdot.

Érdekes Fekete-Győr Andrásnak, a lilák egykori elnökének a helyzete, aki listáról jutott be a parlamentbe, majd kénytelen volt távoznia, miután a bíróság jogerősen elítélte. Ő dobta be a köztudatba, hogy hanyagolják a választási részvételt – a pártban többen inkorrektnek tartják a megoldást, hiszen ez már korábban is téma volt, és senki nem hatalmazta fel, hogy nyilvánosság elé lépjen ezzel az elképzeléssel –, és mind az elnökségben, mind a küldöttgyűlésben nagy vita volt erről. A viták odáig fajultak, hogy a Fekete-Győr ellen fegyelmi eljárást kezdeményeztek – akár ki is zárhatják pártból –, így lemondott a pártalapítványban betöltött tisztségeiről.

De a volt politikus továbbra sem tud a fenekén maradni, a minap létrehozta a Politikai Üldözöttekért Alapítványt, amelynek tanácsadó testületébe felkérte Iványi Gábort, Haraszti Miklóst, Törley Katalint, Szél Bernadettet és Juhász Pétert. Mint közölte, az Orbán-rendszer politikai üldözötteiért állna ki az alapítvány, ám nagyon úgy tűnik, Fekete-Győr nem fogja beérni ezzel. Azzal, hogy a Momentumot kipasszírozta az ellenzéki mezőnyből, a Tiszától kompenzációra számíthat, egyes hírek szerint felkerül a listájukra, de az sem kizárt, hogy valamelyik egyéni választókerületben is indítják.

Egy másik volt Momentum-elnöknek – ő szintén listáról jutott be az országgyűlésbe – hasonló ambíciói lehetnek, Gelencsér Ferenc fáradtságot nem ismerve támadja a kormányt, Orbán Viktort, valamint a Fideszt, amit persze megtehet szimpla meggyőződésből is, de nehezen elképzelhető, hogy ne remélne valamilyen jutalomfalatot.

A lila párthoz informálisan kötődő, Zuglóban mandátumot szerzett Hadházy Ákos pedig egyértelműen folytatni kívánja

a korrupcióvadász képviselői tevékenységét. Itt a kérdés csak az, hogy Magyar őt sem respektálja, megmeri-e tenni, hogy vele szemben is elindít egy echte tiszást vagy valamilyen formában kiegyeznek.

Az LMP-nek egyetlen egyéni képviselője van, pontosabban volt, hiszen tavaly kilépett a pártból, idén pedig a frakcióból is, ezzel be is adta a kegyelemdöfést a zöldek képviselőcsoportjának. Felvetődött, hogy Csárdi Antalnak is vannak olyan ambíciói, hogy jövőre újra elindul a Belvárosban – vagy úgy, hogy a Tisza nem indít vele szemben senkit, vagy Magyar Péterék színeiben –, ezért egy ideig aktívan politizált, de mostanában lankad a lelkesedése, gyanítja, hogy nem osztanak neki tiszás lapot.

A DK, az MSZP, a Jobbik – közülük az első két pártnak vannak egyéni választókerületi győztesei 2022-ből – egyelőre köti az ebet a karóhoz, hogy egyéniben és listán is ringbe szállnak. A legújabb közvélemény-kutatási adatokat figyelembe véve azonban hatalmas meglepetés lenne, ha valóban ez történne. Számukra – ez alól csak a Demokratikus Koalíció lehet kivétel, bár a legújabb felmérés szerint Dobrevék is beestek az öt százalék alá – az induláshoz szükséges ajánlások összegyűjtése is embert próbáló feladat lenne.

Nyitóképünkön Magyar Péter és Radnai Márk: AFP