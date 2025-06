Bódis Kriszta lemaradt – már megjelent az első könyv Magyar Péterről

Hol vannak a hangfelvételek?

A könyv alapján csak részben lehet objektíven mérleget vonni a baloldali politikus elmúlt egy évéről, mivel a számára kellemetlen, ám az igazi személyiségét bemutató eseményekről gyakorlatilag említést sem tesz a szerző. Idetartozik egyebek mellett a Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt feleségének részletes beszámolója arról, Magyar hogyan bántalmazta őt éveken keresztül verbálisan és azok az események is, amelyek rávilágítanak a Tisza Párt elnökének nárcisztikus vonásaira.

A szerző kitörölte Magyar Péter múltjából Vogel Evelint is, aki a politikus barátnője volt tavaly júniusig. Vogel Evelin több hangfelvételt is készített, amelyek az elmúlt időszakban nyilvánosságra kerültek.

Ezeken a felvételeken Magyar rendszeresen bírálja követőit, például a nyugdíjasokat, de az is kiderül, hogy a sajtó munkatársait is a Dunába lökné. Ráadásul az egyik beszélgetésben – amelyet ráadásul nem csak Vogel rögzített – az is elhangzott, hogy Magyar Péter tőzsdei ügyleteinél felmerülhet a bennfentes tőzsdei kereskedelem gyanúja is.

Magyar Péter korábban a hangfelvételeket azzal az abszurd állítással próbálta hiteltelenné tenni, hogy azok hamisítványok, a Rogán Antal által működtetett mesterséges intelligencia kreálmányai.

Bódis Kriszta könyve már csak utánlövés?

Már előrendelhető a Magyar Péter történetét bemutató, tavaly nyár óta készülő könyv, amelyet Bódis Kriszta író, pszichológus, a Van Helyed Alapítvány vezetője ír. A Tisza Párt szakpolitikusaként is tevékenykedő író még tavaly júliusban jelentette be közösségi oldalán, hogy az Európa Kiadó felkérte egy Magyar Pétert bemutató, hiánypótló könyv megírására.

Az akkor még valóban hiánypótlónak számító, mára már csak egy újabb portrékönyvnek tekinthető, hamarosan „Lépésről lépésre” címmel megjelenő kétrészes „beszélgetőkönyv” az összefoglalója szerint „betekintést nyújt (Magyar Péter) családi és személyes kapcsolatainak hátterébe; részletezi a NER világában szerzett tapasztalatait, és lépésről lépésre feltárja, hogy mi vezetett a velük való szakításához. Ahogy kitér arra is, milyen szerepet játszott mindebben egy egyedül megtett zarándokút. A kötetlen, egészen személyes kérdésekre is választ adó, az önkritikától sem visszariadó beszélgetések eszmékről, világnézetről, országunkról és országjárásról, tervek megvalósításáról éppúgy szólnak, mint egyéni nehézségekről és mélypontokról, támadásokról és bátorságról, vívódásokról és hűségről, hitről, bizalomról és reményről, szenvedélyről és elhivatottságról, boldogságról és emberségről” – derül ki a könyv ismertetőjéből.