liberális Bayer Zsolt Magyarország Krúbi ellenzék baloldal

Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?

2025. augusztus 25. 16:17

Jó buli lesz. Már nagyon várom...

2025. augusztus 25. 16:17
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Tiszta sor.

Fentiek alól kizárólag a »fideszes p…csák« a kivételek, minden esetben, különösen, ha a »krúbi« nevű gennyes sz…rdarab követ el ellenük bármilyen – verbális vagy szexuális – erőszakot. Ugyanis az maga a tiszta művészet és szólásszabadság.

De van egy rossz hírem. Ennek a fajta »művészetnek« és »szólásszabadságnak« van egy másik típusa is. Az, amikor majd a »krúbi« nevű gennyes sz…rdarab torkán fogunk ledugni ma még nem pontosan meghatározott dolgokat (kapanyelet, ásót, kétliteres pillepalackos félédes búfelejtőt, vagy csak egy vágóhídról elhozott lószerszámot).

Miközben az anyja majd éppen lenyeli valaki testnedvét. Jó buli lesz. Már nagyon várom...”

Reppeljünk politikát!

Krúbi a most, a jelenidő, annak minden szánalmasságával, ürességével, földszintességével együtt.

Nyitókép: Facebook/Nagy Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. augusztus 25. 17:15
Nagyapád már jó helyen van Bráner.
Válasz erre
1
0
meteor
2025. augusztus 25. 17:11
Örüljünk neki hogy mi a hbb,p.mobil,korál zenéin ée szövegein szocializálódtunk. Ezeknek a proliknak jó ez is !😃
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. augusztus 25. 16:56
gyönyörű és okos srác szuper előadó ,irigyek vagytok ..ennyikeee ....hoppá hoppáá 85% ..Péter rendet fog tenni ..2026 győőőzzeeelleemm éve lesz ..hatalmas áradás lesz
Válasz erre
0
10
Töki
2025. augusztus 25. 16:41
Ki a faszom az a Kupi???
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!