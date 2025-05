Rozsdától mállik a fővárosi híd, de Karácsonyék pénzhiányra panaszkodnak

Videóriportban mutatta be a Telex, hogyan rohad a Petőfi híd. A portál stábja bemászott a híd alá az elrozsdásodott fémszerkezetbe, hogy megmutassák a nézőknek: a rozsda és a beton darabokban potyog a vasbeton a hídról.

A videóra reagálva Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő közösségi oldalán kifejtette, hogy nagyon örül a felvetésnek, ugyanis – mint fogalmaz – a dunaparti futásain meg-megcsodálja az összeszakadás előtt álló Petőfi hidat, és örül neki, hogy az országos sajtó ingerküszöbéig is elért az állapota.

„Arra azonban szeretném erősen felhívni a figyelmet, hogy a szokásos mellébeszélés – és ne féljünk az erős szavaktól: hazudozás – nem fogja megállítani a híd állapotának romlását” – jegyezte meg. A szakember szerint ugyanis

Budapestnek volt 12,8 milliárd forintja arra, hogy ne egy a kormány által támogatott beruházás valósuljon meg Rákosrendezőn,

éveken keresztül volt több milliárdja arra, hogy a főpolgármester PR- és marketing-kampányait bonyolítsa egy Budapest Brand nevezetű cég, büszkén dobott ki az ablakon 6 milliárd forint kormányzati támogatást a Lánchídra, csak hogy kitilthassa onnan a közellenségnek kikiáltott autósokat, és van egy nagyjából 2019 óta megnégyszereződött iparűzési adó bevétele. Amiből a szolidaritási hozzájárulás fizetése morális kötelesség – és pénzügyi józanság is. Kellene, hogy legyen.

És a nap végén két-és-fél, háromszor annyi pénzzel gazdálkodik Karácsony Gergely, mint Tarlós István.”

Budapest egyre élhetetlenebb

Kőrösi Koppány leszögezte: Karácsonyék ott is impotensek, ahol van pénzük.

„Egy minden tekintetben elfuserált projektre (bringasztráda) aláírt támogatási szerződéssel rendelkeznek lassan fél éve. Ott a pénz a számlájukon. Elárulom a nyájas olvasónak, a kommunikációra sikerült eddig a közbeszerzést kiírni, a tervezésre még nem. Budapest minden mutatóban romlik – a tömegközlekedés használata 10%-al esett vissza 2021 óta –, egyre élhetetlenebb” – fejtette ki a szakember.

Majd feltette a kérdést:

Vajon meddig takarja el a »kormány kivérezteti Budapestet« hazug mantra ezt a totális tehetetlenséget? Vajon mikor szakad bele a Dunába a Petőfi híd?”

Szakértő: A főváros nem arra költi a pénzt, amire fontos lenne

„2011-ben a Budapest Közút elkészítette három híd – a Lánchíd, a Petőfi híd és az Erzsébet híd – vizsgálatát. Már ekkor megállapították, hogy baj van, hiszen egyszerre két hidat is fel kellene újítani, mivel olyan rossz állapotban voltak” – idézte fel a Mandiner megkeresésére Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója. A fejlesztéspolitikai szakértő azt is megjegyezte, hogy komoly vita alakult ki ekkoriban a szakértők között arról, hogy melyik hidat is újítsák fel, és zárják le a forgalom elől. Végül a Lánchíd került sorra.

Ugyanakkor Kőrösi rámutatott, hogy a BKK-nak 2011 óta tudnia kellett arról, hogy a Petőfi híd „katasztrofálisan” rossz állapotban van, „ehhez képest az elmúlt 15 évben a cég nem készítette el a felújítási terveket. Így nincs is arra semmilyen becslés, hogy a hidat mennyiből lehetne felújítani” – magyarázta.

A Budapest Műhely kutatási és elemzési igazgatója emlékeztetett, hogy 2013-ban a Lánchíd felújításának megtervezésére 280 millió forintot költöttek el. „Tehát mikor Kiss Ambrus azt mondja, hogy ki van véreztetve a főváros, ezért a tervezése sincs pénze, akkor érdemes a fenti összeget összevetni azzal, hogy a Rákosrendező első vételár részletére 12,8 milliárd forintot sikerült elkölteni, akkor rájöhetünk, hogy

itt nem arról van szó, hogy nincs pénze Budapestnek, hanem nem akarnak erre költeni”

– mutatott rá a szakértő.

Kőrösi szerint a főváros a pénzt nem arra költi, amire fontos lenne. Példaként a BKK-t hozta, amely elkölt 300 millió forintot közbeszerzési bírság befizetésére, mert nem képes kiírni egy „tisztességes” közbeszerzést.

Ez is azt bizonyítja, hogy nincs szakértelem, hogy ezek az ügyek rendezetten folyjanak. Sőt, még a jogszabályokkal sem foglalkoznak!

Ha megnézzük, hogy Budapest 2019 óta milyen beruházás érkezett el előkészítési szakaszba, annak a száma nulla! Amit Tarlós Istvánék előkészítettek műszakilag az megvalósul, amit nem, az nem”. Itt a nagykörúti bringasztráda ügyét említette meg, amelynek megvalósulását már 2021 óta szeretnék Karácsony Gergelyék. Ebben az évben megkapták rá a pályázati támogatást, ott van az összeg a főváros számláján, de erre január óta nem sikerült kiírni a tervezési közbeszerzést – sorolta a hiányosságokat.

Mikor kell lezárni a Petőfi hidat?

A fejlesztéspolitikai szakértő arra a kérdésünkre, hogy mikor jöhet el az a pont a Petőfi híd esetében, hogy kénytelenek lesznek lezárni, azt válaszolta, hogy ezt csak statikus szakemberek tudják megmondani. „De gyakorlatilag bármikor bekövetkezhet, hogy az emberi életek megóvása miatt le kelljen zárni a hidat. Ugyanakkor itt felmerül az a kérdés, hogy ha az a BKK, ami fél év alatt nem tud egy közbeszerzési eljárást kiírni, annak mennyi időbe fog telni, hogy egy tervezésre kiírják” – tette fel a kérdést a Budapest Műhely szakmai vezetője, hozzátéve, hogy amennyiben minden úgy megy egy ilyen járás során, ahogy a „nagykönyvben” meg van írva, akkor mindez akár három hónap alatt is lefolytatható. Majd ezt követné a tervek elkészítése, amely akár fél-egy év is lehet, hiszen a híd minden elemét fel kell térképezni.

S még arról nem is beszéltünk, hogy a politikai adok-kapok és a már megszokott kormányra mutogatás is elvisz temérdek időt”

– ismertette.

Kőrösi Koppány végül egy olyan jövőképet is felvázolt, melyben Budapest közösségének fel kell arra készülnie, hogy bár se terv nem lesz, se kivitelezés nem fog folyni, de a Petőfi hidat vagy részlegesen vagy egyáltalán nem lehet majd használni. „Mindez azért fog majd bekövetkezni, mert az elmúlt több mint 10 évben a BKK nem volt hajlandó ezzel a témával foglalkozni. S ebbe belesett az az időszak is, amikor Vitézy Dávid állt a szervezet élén” – szögezte le a szakértő.

A vonatkozó videóriportot alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó / Telex – Szépkilátás