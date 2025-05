Megemlékeztek a tanárról, aki jelentős hatással volt a fiatal Orbán Viktor gondolkodására

Nemeskürty István születésének századik évfordulóját ünnepelték szerdán a Parlamentben szervezett konferenciával. Az eseményen felszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke, Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója, az NKE Tanácsadó Testületének elnöke Deli Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Nemeskürty Harriet, Nemeskürty István lánya.

Nemeskürty Istvánt a nemzet önképe, öntudata érdekelte, a nemzettudat válságaira keresett gyógyírt, a nemzeti megmaradás belső erőit kutatta – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán, a Nemeskürty István 100 elnevezésű emléknapon.

Sulyok Tamás beszédet mond a Nemeskürty István 100 eseményen az Országházban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Életét elválaszthatatlanul összekötötte az irodalom és a kultúra szeretetével, tanított általános iskolákban, dolgozott a Magvető Kiadó szerkesztőségében. Tanulmányokat írt, kezdetben főleg a régi magyar irodalomról, majd további korszakok felé fordult. Ötven évvel Szerb Antal után átfogó magyar irodalomtörténetet írt – sorolta fel az államfő Nemeskürty István életművének fontosabb állomásait.

Hozzátette: műveiből kitűnik, hogy az irodalomra nemcsak a nemzettudat kifejezőjeként tekintett, hanem tevékeny formálójának is tartotta azt. Vonzotta a filmművészet, filmtörténész, filmesztéta, a Budapest Filmstúdió dramaturgja, filmintézeti igazgató lett. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán a filmtörténet előadó tanára, professzora volt.

Sulyok Tamás kiemelte: Nemeskürty

megírta az Egri csillagok című film forgatókönyvét, a Requiem egy hadseregért című kötetet, felkarolta az István, a király ősbemutatójának ügyét. Az ezredfordulón pedig ő lett a millenniumi ünnepségek kormánybiztosa.

Hatással volt a fiatal Orbán Viktorra

Nemeskürty István

fontosnak tartotta, hogy Orbán Viktorral közösen újraalakítsák a magyar Corvin-lánc kitüntetést

– emlékezett vissza köszöntő beszédében Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke.

„Tudta, hogy egy fontos küldetése van a kitüntetetteknek.

Vallotta, hogy a magyarság számára elfogadhatatlan az a létezési forma, amelyben nem mi alakítjuk sorsunkat, hanem velünk történik valami. Ezzel jelentős hatással volt a fiatal Orbán Viktor fejlődésére, gondolkodására”

– fogalmazott.

Vizi E. Szilveszter kifejtette: „Meggyőződése volt, hogy a nemzeti kultúra fontos szerepet játszik az egyéni, és a közösségi érdekek összehangolásában, a nemzeti érdekek érvényesítésében. Ezzel hozzájárult a rendszerváltás utáni időszak közgondolkodásának formálásához, és megalkotta a 21. századi magyar Corvin-lánc testület működésének kánonját is”.

Orbán Viktor és Nemeskürty István (Fotó: MTI)

„A magyar nemzet nem egy modern képződmény, hanem ezeréves valóság”

„Azt mondják, hogy az ember számára is van mód arra, hogy itt a Földön is részesüljön a halhatatlanságban, ha nyomot hagy mások emlékezetében. Akire emlékeznek, az valóban tovább él. Az efféle halhatatlanságnak a tényszerű megnyilatkozásai vagy megnyilvánulásai az emléknapok” – fogalmazott beszédében Orbán Balázs.

A Miniszterelnök politikai igazgatója és az NKE Tanácsadó Testületének elnöke szerint Nemeskürty István a XX. század egyik legnagyobb hatású magyar gondolkodója

Az emlékezet nem kizárólag a jeles napokban él tovább. Annak lényege sokkal inkább a szellemi örökségnek, annak továbbadásában él – mutatott rá.

Mint mondta, ugyanígy a történelem sem puszta adatokból és beszámolókból áll.

Ha csak a személytelen tényeket nézzük, elveszik a múlt erkölcsi, szellemi tartalma. Márpedig a történelemmel foglalkozó tudománynak ilyen kérdésekre is választ kell adniuk – tette hozzá.

„Van egy ma már ritkábban emlegetett történetírói iskola, amelyben mi magyarok mindig is kiemelkedőt alkotunk, ez a szellemtörténeti iskola. Lényege, hogy az elhamvadt múltból élő valóságot formál. Ez az irányzat nem az évszámokra, eseményekre helyezi a hangsúlyt, hanem azokra a szellemi erőkre, amelyek ezek mögött húzódnak, azok az eszmék, amelyek valóban mozgatják a történelmet, és sokszor átívelnek évszázadokon” – fogalmazott.

A Magyar Posta bélyeget bocsájtott ki Nemeskürty István emlékére Emlékbélyeget bocsátottak ki a száz éve született Nemeskürty István tiszteletére az ünnepi emléknapon szerdán az Országházban. A bélyeget és borítékot Sulyok Tamás köztársasági elnök, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke, és Láng Géza, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója bocsátotta útjára a Nemeskürty István 100 ünnepi emléknapon. Vizi E. Szilveszter elmondta: örökre megmaradó emléket szerettek volna állítani Nemeskürty István tiszteletére, s mivel a bélyeg fontos szerepet játszik az emberiség kultúrájában, ennél hitelesebb emlék nincs. Sokmillió ember gyűjt bélyeget a világban, azokon megtalálható a világtörténelem és a nemzeti történelem – hangsúlyozta, hozzátéve: a szerdán kibocsátott bélyegen Nemeskürty István portréja látható az őt körülvevő millenniumi zászlóerdővel, a borítékra a Corvin-lánc címere került. (MTI)

Orbán Balázs szerint nem véletlen, hogy ez az irányzat nálunk, magyaroknál tudott világszínvonalúvá válni, hiszen nálunk a nemzet nem egy évszámmal, hanem egy szellemmel kezdődött.

„Tanár úr azt mondta, a magyar nemzet nem egy modern képződmény, hanem ezeréves valóság. Egy nép szigetszerű öntudata, amely idegenek közé érkezett és mégis megmaradt.

Ilyen hosszú történetet pedig nem lehet csak adatokból kihámozni. A mi történelmünk sokféle. Népek települtek be, határok változtak, rendszerek jöttek és mentek, és mégis van benne valami egység, valami monolitszerű tömb, és ezt az egységet csak az eszmék, illetve a szellem világában lehet megragadni. Mert magyarnak lenni nem pusztán származás vagy lakóhely kérdése” – fogalmazott.

„A magyar történet nem egyéb, mint a magyar lélek története”

Orbán Balázs Szekfű Gyulát idézve hozzátette: Magyarnak lenni lélek kérdése.

„Az ő olvasatában a magyar történet nem egyéb, mint a magyar lélek története. Azoknak a formáknak a leírása, amelyekben a magyar lélek évezredek óta jelentkezik” – mutatott rá.

„Ezért is voltak olyan kiemelkedő szellemtörténészeink, mint a már említett Szekfű, Hóman, Kornis, Hajnal, és a sort méltán folytathatjuk minden valós kritika és létező korábbi kritika ellenére Nemeskürty Istvánnal” – fejtette ki.

Orbán Balázs visszaemlékezett, gimnazista volt, amikor először olvasta Nemeskürty műveit. „Jó tanáraim voltak, jó gimibe jártam, de az ő írásai teljesen más világot nyitottak meg előttem. Addig azt tanultuk, hogy vajon volt-e vérszerződés, és ha igen, hol, mikor, milyen formában. Ezek fontos kérdések, de Nemeskürty ennél mélyebbre ment. Nálam is mélyebbre talált be az, amiket ő állított. Megmutatta, hogy a lényeg nem csak a fényeken múlik, hanem azon is, hogy mit jelent ez az egész nekünk, magyaroknak? Mi volt a vérszerződés értelme? Mit üzen ma? Milyen tanulságokat hordoz? Nem egyszerűen történelmet írt, hanem a magyarok történelmét, mindannyiunk történetét írta meg. Akkor alkotott ilyen szellemben ráadásul, amikor a hivatalos ideológia szerint mindez nem volt kívánatos.

A szocializmus, materialista történetfelfogása mellett mégis ragaszkodott ahhoz, hogy a múltat nem lehet megérteni a szellemi összefüggések nélkül.”

Orbán Balázs aláhúzta: Nemeskürty István nemcsak történész volt, hanem tanár, aki segített megérteni, honnan jövünk és azt is, hogy merre kell tartanunk.

Orbán Balázs: A hazája ellen fordulót mélyen megveti a magyar szellem

Nemeskürty életművéből Orbán Balázs megítélése szerint világosan kirajzolódik öt eszme, ami nélkül nem képzelhető el sikeres magyar jövő. Az első ilyen eszme a haza, amley nem pusztán térkép, hanem szellemi valóság.

A haza védelme és erősítése Orbán Balázs szerint egy magyar számára egy transzcendens isteni küldetés része.

A második eszmeként a szeretetett említette, a magyar nemezt ugyanis nem holmi absztrakt gondolat, hanem érzelmi elköteleződés a haza és egymás irányába.

„Mi, magyarok persze szeretünk vitatkozni, de ez nem a gyengeség, hanem erő, mert a szeretet adja a vita tétjét, szeretjük a hazánkat, ezért vitázunk érte” – fogalmazott.

„A szeretet miatt van az, hogy nem áruljuk el a hazánkat, mert aki a hazája ellen fordul, az nem szeret, hanem csak számol, leginkább a maga hasznával. Az ilyet pedig mélyen megveti a magyar szellem”

– jelentette ki.

Harmadik eszme Nemeskürty életművében Orbán Balázs szerint az egység.

„Nem a részek versenye számít. Persze az is van, de nem az a legfontosabb, hanem az egész igazsága. Ezért van, hogy újra és újra megszületik az igény a nemzeti egységre.

Az egység nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt gondolja, hanem, hogy közös ügyeinket egy akarattal előrevesszük”

– fejtette ki.

„A negyedik függetlenség – folytatta Orbán –, a saját utunkon akarunk járni. Nem mások mércéje szerint élni, nem attól leszünk értékesek, hogy milyen szépen hajb ókolunk valaki más előtt. Szuverenitásunkat ma is támadják, kívülről és belülről egyaránt. Nemeskürty tanár úr a szuverenitás ügyében is figyelmeztettek minket. Idézem:

»Ne szerződjünk el rabszolgának, azt különben sem szerződtetik, hanem vásárolják.«”.

Az ötödik, egyben utolsó eszme, amely Nemeskürty életművében tükröződik Orbán Balázs szerint: a hit. „Hit abban, hogy a közös erőfeszítéseinknek van értelme, a magyaroknak van célja, van küldetése, és ez az ami sarkall minket cselekvésre, hogy van értelme belevágni valami újba, és van értelme folytatni valami régit” – fogalmazott.

„A magyarok hite végső soron hit abban, hogy a magyar nemzetnek dolga van a világban. Ezt tanította nekünk Nemeskürty István”

– foglalata össze a miniszterelnök politikai igazgatója.

Bélyeget bocsájtottak ki Nemeskürty István emlékére (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

„A magyarság sikere nem egy elérhető állapot, hanem egy állandó misszió”

Orbán Balázs azonban úgy folytatta, hogy ráadásként van egy hatodik eszme is, amely a többiből következik, de talán a legfontosabb Nemeskürty István munkásságában. „A magyarság sikere nem egy elérhető állapot, hanem egy állandó misszió, olyasmi, amiért minden nemzedéknek újra és újra meg kell dolgoznia, meg kell küzdenie. Tanár úr ezt úgy fogalmazta meg: »Amikor eljön az ideje, vajon az utánunk jövő nemzedékek is tudják-e a helyes választ arra a kérdésre, hogy ön kicsoda?«”

Az NKE Tanácsadó Testületének elnöke úgy vélekedett, erre a kérdésre az oktatásban rejlik a válasz, Orbán Balázs szerint hazafias, modern és jó oktatásra van szükség.