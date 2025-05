„Súlyos zavargások, öldöklések kialakulásához azonban nem kell milliós tömeg, pár tízezer fő részvétele is elég. Fegyverraktárak kifosztása is előfordult már a történelemben, de láttunk példát a hadseregnek a hatalommal való szembefordulására is.

Ne akarjuk ezt!

Az Orbán-kormány tegye egyértelművé, hogy nem áll szándékában megakadályozni a Tisza és Magyar Péter indulását a választásokon. A bizalom helyreállítását segítené továbbá az átláthatósági törvénytervezet visszavonása és a gyülekezési jog szigorításának eltörlése. Cserébe viszont Magyar Péternek azt kellene vállalnia, hogy hatalomra jutása esetén nem üldözi majd a fideszeseket, és feles többséggel nem módosít kétharmados jogszabályokat, tiszteletben tartja az Alaptörvényt, és csakis kétharmados parlamenti többséggel változtatna rajta.

Gyűlölködni jól tudunk, sok gyufát összegyűjtöttünk. Szerencsére még nem késő elállni a hatalmas pusztító tűz lángra lobbantásától és a békés politikai verseny talaján maradni.”

Nyitókép: AFP

