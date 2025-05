Csak nem jön össze: Hadházy Ákos az Erzsébet híd helyett már csak a Fővám tér egy részét tudta „elfoglalni”

Immár tizedik alkalommal bénítja meg a kedd délutáni forgalmat a Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés. Ezúttal nem az Erzsébet híd lezárásával okozott forgalmi káoszt a politikus, most a Szabadság hídnál, a Fővám téren gyűltek össze a tüntetők. Az érdeklődők ráadásul egyre kevesebben vannak, amit jól mutat, hogy a Fővám teret sem töltötték meg.

A tüntetők ezúttal nem csak a Pride mellett, hanem az általuk csak „putyini törvényként” emlegetett átláthatósági törvényjavaslat ellen is tüntetnek, amelyről most vitázik az Országgyűlés. A tüntetést ezúttal is erősíti a Momentum. A baloldali párt gyakorlatilag politikai öngyilkosságra készül, mivel terveik szerint nem indulnak a 2026-os választásokon, ezzel segítve Magyar Péter és a Tisza Párt politikai ambícióit.

A megszokott beszédek után a tüntetők a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz indultak, hogy ott tiltakozzanak az átláthatósági törvényjavaslat ellen. A rendőrök azonban útjukat állták, így Hadházyék láthatóan egyre érdektelenebb megmozdulásukkal ismét óriási közlekedési káoszt okoztak.

Az átláthatósági törvényt Hadházy Ákos korábbi videós bejelentkezésében „sajtógyilkos törvénytervezetnek” nevezte. Majd azzal folytatta, hogy a Fidesz „mindent átvesz az orosz mintából”, aminek szükségét érzi.

A keddenként rendezett tüntetéseken a résztvevők száma egyre csökkent, a színpad és a LED-falak is elmaradtak, akárcsak a vendégek.

A képviselő azt is megindokolta, hogy miért tér el a helyszín a megszokottól. Mint fogalmazott, a rendőrség azért nem engedélyezte a Ferenciek terén megtartani a megmozdulást, mert jelenleg egy könyvhét zajlik, és érkeznek a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) delegáció is folyamatosan a magyar fővárosba a szerdai informális csúcsra.