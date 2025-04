„Menjenek a pics@ba!” – őrjöngenek Budapesten a Pride melletti tüntetés miatt, Orbán Viktor is megszólalt

A Pride mellett tüntetők miatt 19 járat nem közlekedik vagy csak módosított útvonalon Budapesten, és a BKK Info bejegyzése alapján folyamatosan bővül a lista.

Nem túlzás tehát, hogy néhány száz tüntető miatt megbénult Budapest, hiszen nem csupán tömegközlekedéssel, autóval sem lehet jelenleg hazajutni a munkából, vásárlásból, egyéb programokról – ez pedig okkal háborítja fel a fővárosban élőket.

„Menjenek a pics@ba!” – foglalta össze röviden a véleményét az egyik hozzászóló. Akadt, aki Észak-Koreába küldte volna a tüntetőket, más pedig amiatt aggódik, hogy a néhány száz ember akadályozza a mentők, tűzoltók, vérszállítók munkáját. „Akkor ezért van a Blahán káosz. Csak az ezerszeresét kívánom nekik vissza...” – írja egy másik kommentelő, de sokan szidják a tüntetőket, amiért megbénították a várost.

Még a Telex Facebook-oldalát is ellepték az elégedetlen hozzászólók, pedig a portál akár a hivatalos médiapartnere is lehetne Hadházy Ákosék eseményének, olyan diadalittasan számol be a hídlezárásokról és a budapesti káoszról.

És ennek az akciónak mi értelme van?

– teszi fel a kérdést egyikük, más pedig gúnyosan megköszönte, hogy a tüntetők miatt két órát ült a dugóban, fáradtan ért haza, kora reggel pedig ismét munkába indul. Valaki azt javasolja, hogy az Országház előtt óbégassanak, és ne mások hazajutását akadályozzák.

Többen is arról érdeklődnek, miért tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása ellen, ha egyszer szabadon gyülekezhetnek, sokan pedig hangsúlyozzák, ők nem támogatják a Pride megtartását, nem is tüntetnének miatta.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta a Pride melletti tüntetések kapcsán, hogy van egy provokációs verseny az ellenzéki pártok között, és azt mondják, hogy nem lehet többet gyülekezni, miközben éppen gyülekeznek.

A miniszterelnök a hídfoglalásokkal kapcsolatban hangsúlyozta:

a nem tüntető többségnek joga van a normális élethez.

Erről beszélt a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely is, aki leszögezte, hogy a gyülekezési jog régóta változatlan maradt abban a tekintetben, hogy nem sértheti mások jogait és szabadságát. Ezzel szemben egy kisebb csoport cselekedetei miatt százezrek közlekedési rutinja vált lehetetlenné.

Szentkirályi Alexandra pedig úgy fogalmazott Facebook-bejegyzésében: „Úgy tűnik, be kell rendezkednünk arra, hogy heti szinten megzavarják a budapestiek életét. Azokét, akik hazafelé igyekeznek a munkából, a gyerekeikért mennének, vagy csak egyszerűen közlekedni szeretnének a városban, ahol élnek.”