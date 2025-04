Ilyen a Pride-párti tüntetés: lehal Hadházyék miatt Budapest közlekedése, közben a résztvevők arra panaszkodnak, hogy kevesen vannak

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Hadházy Ákos a Momentummal karöltve hívta tüntetni az embereket Budapesten, amely keretein belül lezárták az Erzsébet hidat, majd később a Szabadság hidat is. Később a tüntetés egyik szervezőjétől, a momentumos Bedő Dávidtól azt is megtudhattuk, hogy az tervük az, hogy minél több hidat zárjanak le.