„Allah ellensége” – egy iráni radikális csoport Donald Trump meggyilkolására gyűjtött össze vérdíjat

A Vérszerződés állítólag több iráni pap által kiadott fatvát követően indította el a gyűlöletfelhívását, és az iráni állami média egyik korábbi alkalmazottjához köthető közösségi finanszírozású (crowdfunding) kampányban 40 millió dollárt gyűjtöttek össze a Donald Trump megöléséért járó vérdíjként. A papok egyenesen Allah ellenségének bélyegezték az amerikai elnököt, és a fatvájukban kimondták,

az amerikai elnököt az izraeli–iráni konfliktusban tanúsított magatartása miatt halálbüntetéssel kell sújtani

– írja a The New York Postra hivatkozva a The Jerusalem Post.

A fenyegetésről először az iráni Forradalmi Gárda holdudvarához tartozó médium, a Fars News Agency számolt be július elején. Hivatalos oldalukon az amerikai elnök képe látható célkeresztben, mellette egy Korán-idézet: „Harcoljatok vagyonotokkal és életetekkel Allah útján.” Mindezért akár negyvenmillió dolláros jutalom ütheti a végrehajtók markát.

A Middle East Media Research Institute (MEMRI) elemzéséből úgy látszik, az akciót államilag szentesítették, annál is inkább, mert tökéletesen passzol az iráni rezsim „vallásos kötelességbe” csomagolt politikai erőszaktörekvéseibe.

A Vérszerződés a Trump elleni felhívást vallásháborúként deifinálja Allah küldöttei és az iszlám ellenségei között, amit a vallási vezetők is támogatnak az „isteni jutalom” ígéretével.

„Az a tény, hogy a Trump meggyilkolására irányuló felhívások felülről érkeznek, és az utcán és a társadalom minden rétegében visszhangra találnak, beleértve az iráni médiát is ... széles körű vallási és rendszerszintű konszenzust tükröz, amelyet megerősít annak ismételt hangsúlyozása, hogy bárki, aki végrehajtja a Trump elleni büntetést, jutalomra számíthat, a 40,3 millió dollár mellett a Paradicsomra és az iszlám védelmezőjének megbecsült státuszára is” – áll a MEMRI az üggyel kapcsolatos állásfoglalásában.

A Vérszövetség törekvéseit az Iran International információi szerint is legalább tíz államilag kinevezett iráni vallási elöljáró támogatta, sőt egy Londonban élő iráni disszidens szerint az iráni Nyugat-Azerbajdzsán tartomány vezetője 100 milliárd tomán (kb. 1,14 millió dollár) jutalmat tűzött ki az amerikai elnök meggyilkolásáért.

„100 milliárd tománt adunk annak, aki elhozza Trump fejét”

– jelentette ki Mansour Emami, Nyugat-Azerbajdzsán tartomány hivatalos iszlám Da’wah-szervezetének igazgatója.

Mindennek ellenére – írja a The Jerusalem Post – Maszúd Peszeskján iráni elnök a Tucker Carlsonnak adott interjújában azt mondta: „Legjobb tudomásom szerint nem adtak ki rendeleteket vagy fatvákat egyetlen személy, így Donald Trump ellen sem. Ennek semmi köze az iráni kormányhoz vagy Irán legfelsőbb vezetőjéhez.”

Nem ez az első eset, hogy hasonló merényleteket terveznek a térségben. Egy valószínűsíthetően Iránnal kapcsolatban álló pakisztáni állampolgár ellen például 2024-ben emeltek vádat, mert a gyanú szerint több amerikai tisztviselő, köztük Trump meggyilkolására készült. Asif Merchant állítólagos küldetése az volt, hogy célba vegye azokat az amerikaiakat, akik „ártottak Pakisztánnak és a világnak, [a] muszlim világnak" – írta meg annak idején a CNN.

