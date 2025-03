Ma ünnepli 37. születésnapját a Fidesz

1988. március 30-án, azaz ma 37 éve alakult meg a Fidesz – számol be a Magyar Nemzet. Az évforduló kapcsán Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is megosztott a Facebook-oldalán egy fényképet, amelyen a kormánypárt több alapítója is feltűnik, többek között

Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának az elnöke, valamint Deutsch Tamás EP-képviselő is.

Ma ünnepli megalapításának 37. évfordulóját a Fiatal Demokraták Szövetsége. A célunk továbbra sem változott: Magyarországot egy békés, biztonságos és szerethető országgá tenni, és megőrizni a nemzet szuverenitását. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – írta a közösségi oldalán Kubatov Gábor, a párt alelnöke.

Nyitóképünk: Nagy János Facebook-oldala