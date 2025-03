Ez fájni fog: árat emelne a BKK

A fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elé került az a korábban már kiszivárgott tervezet, melyben megemelnék a tömegközlekedési jegyek árát, valamint több járatot is fejlesztenének. A dokumentum szerint az árak emelését követően is Európa egyik legolcsóbb tömegközlekedése lenne a budapesti – számolt be az Index.

Az összeállításban rámutattak, a tervezett áremelések leginkább az alkalmi utazókat érintenék. A leggyakrabban használt jegytípusok új árai a következő módon változnának:

Vonaljegy: 450 forintról 500 forintra,

Fedélzeti vonaljegy: 600 forintról 700 forintra,

10-es gyűjtőjegy: 4000 forintról 4500 forintra,

30 perces jegy: 530 forintról 600 forintra,

90 perces jegy: 750 forintról 850 forintra,

Budapest 24 órás jegy: 2500 forintról 2750 forintra,

Budapest 72 órás jegy: 5500 forintról 5750 forintra emelkedne.

Az áremelést részben a vidéki nagyvárosok jegyáraival indokolták. Példaként Debrecent hozták, ahol 500 forint a papíralapú vonaljegy, 480 forint a digitálisan vásárolt, és 650 forintba kerül a fedélzeti vonaljegy – írta a lap.

A BKK által kiadott dokumentációban az is szerepel, hogy az áremelésekből befolyó összegből részben olyan fejlesztéseket finanszíroznak, mint a 100E reptéri járat fejlesztése, parkolási applikáció fejlesztése, éjszakai metró kiterjesztése, illetve egyéb hálózatfejlesztések – sorolták.

Így alakulna át az éjszakai tömegközlekedés

Az Index továbbá úgy értesült, hogy az éjszakai tömegközlekedést is átszerveznék. Mint ismert, jelenleg 47, csak éjszaka közlekedő autóbuszjárat és az éjjel-nappal közlekedő 6-os villamos, 200E és 100E buszok alkotják az éjjeli flottát. A javaslatban pedig már csak

46 éjszaka közlekedő buszjárat,

3 metróvonal,

12 éjjel-nappal közlekedő járat, valamint

4, a nappalihoz hasonló útvonalon közlekedő éjszakai járat szerepel.

Emellett bővített üzemidőben közlekedne még az M1-es metró, az 1-es és a 47-es villamos is.

A metró üzemidejének meghosszabbítását már novembertől bevezethetik, így hétvégén éjjel a jelenlegi 23:40 helyett 1:30-ig közlekednének a szerelvények. Amikor már a meghosszabbított üzemidővel sem jár a metró, akkor metrópótló busz közlekedne – sorolták a tervezett változásokat.

A BKK tervezetéből az is kiderült, hogy a jelenlegi éjszakai hálózat fenntartása 4-5 milliárd forintba kerül évente, a fenti változtatások pedig további 100 millió forintos többletköltséget jelentenének – írta a lap.

Több javaslat is van a reptéri járatok meghosszabbítására

Hozzátették, hogy a reptéri járatokkal kapcsolatban több változtatási javaslatot is felsorolnak, melyek között egyedüli megvalósíthatóként szerepel a 100E buszjárat meghosszabbítása a Nyugati pályaudvarig, melynek következtében tehermentesülhetne a Deák Ferenc tér.

Felmerült az a tervezet is, hogy a 100E járat érintse a Keleti pályaudvart.

A kitérő azonban éves szinten 120 millió forintjába kerülne a BKK-nak.

Valamint a bővítések között egy, a Kelenföld vasútállomásról induló reptéri járat terve is felmerült. A járat azonban éves szinten plusz 700 millió forintba kerülne, a torlódások miatt viszont kiszámíthatatlan lenne a buszok közlekedése, így ezek nem kerülnek megvalósításra – ismertették.

Kiderült, mennyi többletbevételt jelentenének az áremelések

A dokumentumban továbbá arra is kitértek, hogy Budapest – a jelenlegi belépő árszintet tekintve – Bukarest után a második legolcsóbb város Európában, és az 50 forintos áremeléssel is jelentősen az európai átlag alatt maradna, gyakorlatilag a harmadik helyre – Pozsony és Prága közé – kerülne a magyar főváros.

A változások érintenék a réven történő közlekedést is, ahol például a személygépkocsi-átkelés díja 420 forintról 500 forintra emelkedne. Valamint jelentősen emelkednének a rendezvényhez kapcsolódó jegyek (RKJ) árai is, így például a 3 napos jegy ára 3300 forintról 4200 forintra változna.

A javasolt áremelések és azok hatásai a bevételmegosztás után éves szinten körülbelül 880 millió forint többletbevételt jelentenének a fővárosnak

– hívta fel a BKK a figyelmet a Bizottság elé terjesztett összeállításban.

