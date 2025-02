Sajtóértesülés: országos politikai akcióra készülnek a baloldali szervezetek – a MOME csak az első állomás

Összehangolt politikai akció előkészítése zajlik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME), amely az első modellváltó – vagyis alapítványi működtetésű – egyetemek közé tartozik. Látszólag alulról, vagyis a diákok részéről indult a MOME reformja elleni tiltakozás, azonban számos tény utal arra, hogy valójában egy kívülről szervezett, céljai szerint országos, kormányellenes politikai akciósorozat első lépéseinek lehetünk szemtanúi, amihez „biodíszletként” használják fel a diákokat – írta a Magyar Nemzet.

A lap több forrásból származó információi szerint a mintát a szerbiai tüntetéssorozat szolgáltathatja. Hozzátették: Magyarországon is több nagy ágazat – a bírák, az egészségügyi dolgozók, akár a köztisztviselők – tüntetéseire „ráépülve” szítanának egyre erősebb kormányellenes hangulatot.

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy talán nem véletlen, hogy az említett szak-, illetve foglalkozási területeken dolgozók elégedetlenségét és a fennálló problémákat vagy nézetkülönbségeket igyekezett súlyos mértékűnek beállítani az elmúlt időszakban Magyar Péter.

A szerbiai eseményeket látva

az is „különös” egybeesés, hogy a Tisza Párt elnökének új retorikai eleme az a fordulat, hogy nem ő Orbán Viktor és a jelenlegi kormányzat kihívója, hanem a magyar nép.

Sőt, a múlt szombati kongresszusi évértékelő beszédében tett egy sokat sejtető bejelentést is: úgy fogalmazott, hogy tavasszal egy soha nem látott akcióra készül a Tisza Párt.

Sajtóértesülés: politikai aktivisták állnak a szervezkedés hátterében

A cikkben azt is hangsúlyozták, hogy éppen azon az egyetemen indult tiltakozás a reformok ellen, ahol a modellváltás óta a legnagyobb mértékben emelték a béreket, magasak az ösztöndíjak, valamint még új kampusz is épült. Ezért is merül fel a kérdés, miből ered az elégedetlenség. A Magyar Nemzet írása szerint valószínűbbnek tűnik, hogy nem is az egyetem polgárairól, a hallgatókról szól ez az egész. Erre utal többek között, hogy

a szervezkedés hátterében a politikai aktivista, Gulyás Márton vezette Partizán munkatársai játsszák a főszerepet.

A kommunikációs szakmában dolgozó informátorok a lapnak megerősítették, hogy a beszédes nevű MOME Front „hallgatói” akció propagandát idéző kreatívanyagait, online kommunikációját Kenczler Marcell, a Partizán vezető munkatársa tervezi.

A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy az agresszív követelések, jelszavak mögött sem a MOME jelenlegi hallgatói, hanem annak politikai aktivistaként működő öregdiákjai a hangadók, köztük Takács Ákos építész, aki ugyancsak a Partizán egyik műsorvezetője.

Az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy a Youtube-csatorna korábban több mint félmilliárd forintos támogatást kapott az új amerikai elnök, Donald Trump kormánya által a napokban feloszlatott USAID nevű szervezettől, amely világszerte pénzelt baloldali és liberális aktivistákat.

De a Magyar Nemzet forrásaink szerint nem csak az új, de az óbaloldal is fontos szerepet vállal a hallgatókat felhasználó projektben. Az egyik kulcsfigura Vargha Balázs, grafikus, a Magyar Narancs külsős munkatársa, akit SZDSZ-közeli kreatív szakemberként emlegettek az informátorok.

A lap arra is kitért, hogy Vargha titkoltan személyes bosszúként tekint erre az akcióra, amiért a MOME alapítványának kuratóriuma szakmai és etikai aggályok miatt nem őt nevezte ki az intézmény élére. Nemrég a Tilos Rádióban még be is jelentette, hogy szerinte a döntés „törvénytelen” volt. Ehhez képest szinte egy teljes évig nem tett jogi kifogást emiatt, azonban a MOME Front szervezkedésével egy időben ezt mégis meglépte. Közben a saját lapjában is valóságos hadjáratot indított az őt évtizedek óta foglalkoztató egyetem ellen.

Az összeállításban arra is rámutattak, hogy a MOME-n folyó politikai akciót a Mérce nevű – Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő által alapított – portál is támogatja, élén a Hallgatói Hálózat nevű egykori anarchista-egyetemfoglaló szervezet aktivistájával, Kiss Soma Ábrahámmal.