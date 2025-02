Kiket segélyezett az amerikai állam adófizetői pénzekből? – a USAID-botrány és a magyar kormánykritikus sajtó esete

A Telex cikke sajátos kontextusban számol be arról is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is örömmel fogadta a „USAID tervezett beszántását”. A cikk idézi a kormányfő szavait: „úgy tűnik, hogy a USAID finanszírozta az ultraprogresszív Politicót Brüsszelben, hozzátéve, hogy szerinte lényegében a teljes magyar baloldali médiát is finanszírozta. És még engem hívtak az év rendbontójának… A miniszterelnök vélhetően arra a fejleményre reagált, hogy a napokban az interneten elkezdett terjedni egy elmélet, miszerint a USAID évekig támogatta több millió dollárral a Politicót és az AP Newst.”

Hogy az interneten elkezdett terjedni egy elmélet? – hökkenünk meg, és igen, pontosan ezt írja Ignácz Péter, majd összefoglalja azt a vitát, amelyről a CNN számol be:

„Valójában arról van szó, hogy az amerikai szövetségi szervek rengeteg közszolgának fizettek elő az Amerikában is mérvadó szakpolitikai lapokra, mert szükség volt a munkájukhoz az ottani elemzésekre. Azaz az amerikai államapparátus nem támogatást nyújtott, hanem fizetett egy szolgáltatásért – a Politico Proért tavaly az összes szövetségi kormányzati ügynökséget nézve összesen 8,2 millió dollárt.”

Miközben a vitában részt vevő médiumok és újságírók erre próbálják terelni a kérdést, el lehet gondolkodni azon, mennyire indokolt Politico- és AP News-előfizetéseket vásárolni mondjuk a jogosítványok megújításáért felelős megyei kishivatalnoknak. Ez persze csak szemléltetően túlzó példa –

hogy kik kaptak előfizetést, az üzleti titok.

Pusztán annyi derült ki, hogy a Fehér Ház által most felmondott 8,2 millió dolláros Politico-előfizetési csomag mögött 237 tranzakció áll. De ez biztosan nem az előfizetések száma, mert a kifizetések kapcsán szóba került, Amerikában megjelenő Politico Pro című kiadvány – amely állítólag exkluzív szakpolitikai elemzéseket kínál nagy cégeknek és szervezeteknek – éves előfizetése 10-15 ezer dollár is lehet. (Ami azt jelenti, hogy kétszer, sőt akár négyszer ennyi érvényes előfizetésről beszélhetünk.)

Ügyesen fátylat lehet borítani arra a kérdésre, hogy az előfizetés-vásárlás éppen olyan támogatás, mint a direkt donorálás, félre lehet tenni azt a kérdést, vajon miért éppen egy sarkosan baloldali lapból kell tájékozódniuk az amerikai közhivatalnokoknak, és természetesen arra a kérdésre sem kell válaszolni, hogy miért kaptak jelentős pénzeket mindazok a szervezetek és médiumok, amelyek esetében még csak előfizetési tranzakciónak sem álcázták a kifizetéseket. Ebben a szellemben feledkezik meg a Telex cikke is Orbán Viktor alábbi félmondatáról: a USAID „lényegében a teljes magyar baloldali médiát” is finanszírozta.