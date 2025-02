Politikai aktivisták cukkolhatták fel a MOME diákjait, már a szenátusi ülésén is próbálkoztak

Az egyetem szervezeti átalakítását és a rektor ezzel kapcsolatban hozott személyi döntéseit is tárgyaló ülésen a hallgatók folyamatosan tapsoltak, mikor a rektor szóhoz próbált jutni. Emellett olyan szórólapokat is osztogattak, amelyeken az általuk illegitimnek tekintett rektor és helyetteseinek lemondását, a „szenátus autonómiájának helyreállítását és a Böszörményi-Nagy Gergely vezette kuratórium hatalmának csorbítását követelték”. A hétfői szenátusi ülést végül berekesztették – számolt be a Telex.