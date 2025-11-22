A második íratlan törvény (ami első is lehetne) így szól: mindig az első a köz szolgálata! A haza, a régió, a település, a magyar emberek képviselete és szolgálata. Utána jöhet csak a párt, a szűkebb csoport vagy a személyes érdek.

Harmadik: Deák Ferenc egymondatos sajtótörvénye adaptálva: hazudni nem szabad! Nem csak azért, mert régi magyar bölcsesség szerint hazug embert hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát. De a hazugság tettenérése után a politikus örökre elveszíti hitelességét. Utána már nem adnak hitelt a szavának. Ugyanakkor kitérni a válasz elől egy kényes kérdés esetében, vagy mellébeszélni, sokszor elkerülhetetlen és megengedett.

Negyedik: nem elég jól dolgozni, azt láttatni is kell! A politikában (de a mai világban máshol sem nagyon) nem állja meg a helyét az a vélekedés, hogy jó bornak nem kell cégér. Igenis kell, hirdetni kell, láttatni kell, hogy milyen eredménye van a munkánknak. A választópolgárban csak így tudatosodik, hogy jól dolgoztunk. Mert régi igazság az, hogy a jót könnyű megszokni, a rosszon meg „természetesen” fennakadunk. Az első Orbán kormány (is) jól dolgozott, de a Fidesz 2002-ben elkövette azt a nagy hibát, hogy a „jó bornak nem kell cégér” politikában hamis tudatával képletesen hátradőlt a karosszékben a választási kampányban. El is veszítették, és jött az ország és nemzet rombolás. A közvélemény nem a tényekre, hanem az adott pillanatban elé vetített képekre és történetekre reagál.

Ötödik: nincsenek örök barátok vagy ellenségek, csak pillanatnyi érdekek. (Kivételek persze lehetnek, de azok csak erősítik a szabályt.) Az érdekek határozzák meg a kapcsolatokat. Az érdekeket természetesen az elfogadott értékrenddel (ha van ilyen) összhangban fogalmazzák meg. Ami ma közös cél, holnap érdekellentét forrása lehet. A politikai barátság addig tart, amíg az érdekek egy irányba mutatnak. A mai szövetséges holnap vetélytárs lehet, és fordítva.

Hatodik: Aki információt birtokol, hatalmat birtokol. Az információ – különösen a stratégiai vagy titkos – az egyik legfontosabb politikai valuta. Aki előbb tud valamit, előbb tud reagálni, dönteni, és ez meghatározó előnyt jelent.