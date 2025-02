Görgetek lejjebb, ott virít a cikk szerzőjének, bizonyos Ács Dánielnek a neve, majd alább rövid magyarázat: »Ez a cikk a The Eas­tern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült. A TEFI közép- és kelet-európai független kiadók együttműködése, amelynek keretében a közép-európai régió biztonságával kapcsolatos kérdéseket járjuk körbe.«

Tehát az európai – így a magyar – adófizetők pénzén hizlalt Európai Bizottság adta rá a lóvét a háborús propagandában utazó TEFI nevű csápján keresztül. Milyen édes az igyekezet, amellyel odapöttyintik: »független kiadók«. Nem függenek ők senkitől, dehogy – a USAID, Gyuri bácsi, a NED, a TEFI meg a többi nemzetközi gengszter minden elvárás nélkül tolja nekik a százmilliókat.

(A ­USAID már csak tolta: Donaldék a hidrának azt a fejét levágták. Csak nehogy kettő új nőjön helyette!)

Kukkantsunk bele a latrinába!

Magyarországon nem fog múlni Vlagyimir Putyin sikere. Oroszország legszorosabb, a szlovákokon túl egyedüli uniós szövetségese minden tőle telhetőt megtett és megtesz a győzelemért és Ukrajna bukásáért. Magyarország az oroszok elleni szankciókat, ahol tudta, akadályozta.

Hányinger. A valóságban Magyarország megszavazta az összes szank­ciós csomagot, és közben mindannyiszor jelezte: ezzel nem Oroszországot, hanem magunkat lőjük lábon. Így is történt, ebben is igazunk lett, mint annyi másban. Az őrült szank­ciók, az olcsó orosz energiahordozókról leválás miatt szálltak el az energia- és élelmiszerárak, szabadult el az infláció, döglődik a német ipar. Miközben az európai gazdaságok megtorpantak, az orosz nőtt. Persze, meglehet, a brüsszeliták (TEFI-stül) annyira sötétek, hogy mindezt nem látták előre, mert egy egyismeretlenes egyenlet meghaladja a szellemi képességeiket. Ám tartok tőle, nagyon is tudták, mi sül ki belőle. Talán csak félig hülyék, viszont teljes egészében gazemberek, a mocsár zsoldosai, akiknek sem Euró­pa tönkretétele, sem Ukrajna kivéreztetése nem nagy ár, ha a mélyállam úgy akarja.”

