Kiderült, mi rejlik a tiszások zsebében: nem kell aggódni Magyar Péteréknek

Magyar Péterék fővárosi politikája is több szempontból ellentmondásos.

Hiába próbálja a liberális pártelnök eltolni mozgalmától a Karácsony Gergely főpolgármester mögött szintúgy fellelhető Gyurcsány-klientúrát, szimbolikus – a drogellenes stratégia elutasítása –, de fajsúlyos ügyekben – a budapesti csődköltségvetés elfogadása – úgyszintén együttműködnek, paktumokat kötnek a TISZA Párt képviselői. Arról ugyancsak érdemes megemlékezni, hogy van a frakciójukban olyan politikus (Kollár Kinga), aki – éppen a Gyurcsány–Bajnai-időszak idején – kezdett el dolgozni az Európai Bizottság kötelékében, képviselőtársuk, Bujdosó Andrea Anna a woke ideológia mellett tette le a voksát.

Mi történt Magyar Péter embereivel az elmúlt hónapokban?

A tiszás Balogh Balázs – aki a Vitézy Dávid vezette Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagja – a 18. kerületben egy 200 négyzetméteres családi ház tulajdonosa, 50 százalékos részesedéssel, és egy 9 éves Volkswagen Passat tulajdonosa. Októberi vagyonnyilatkozatához képest 2 millió forinttal, 63 millió forintról 61 millióra csökkent a tartozása. Továbbra is ügyvezető a We Should Buy a Bar Kft.-ben, ahonnan havi bruttó 81 ezer 500 forintot keres. Ezenkívül 51 százalékos tulajdonos a Konopiste 2001 Kft.-ben.

Bovier György vagyonnyilatkozatában egy 2024-es évjáratú Skoda Superb kombi is szerepel, de van még egy Mercedese és egy Hyundai Tucsonja. Pénzintézeti számlakövetelése 13,5 millió forintról 18 millió forintra nőtt. Tartozása még mindig 10 millió forint, amelyet korábban babaváró hitelként jelölt meg, de most ezt nem tüntette fel. Változás az előző nyilatkozatához képest, hogy a Salva Vita Alapítvány üzletfejlesztési vezetőjeként korábban 550 ezer forintot kapott, most már csak 500 ezer forintot. A VIT-Hungary Kft. adminisztrációs munkatársaként továbbra is 118 ezer forintot keres, továbbá egyéni vállalkozóként eseti jövedelme is származik, de itt összegről nem számolt be Magyar Péter embere.

A woke hívő Bujdosó Andrea Anna vagyonnyilatkozatában az áll, hogy jelentős megtakarítása van a fővárosi képviselőnek. A K&H-, Shell-részvényei, valamint a különböző nyugdíjmegtakarításai közel 185 millió forintot tesznek ki. Ezenkívül 16 millió forint pénzintézeti számlaköveteléssel szintén rendelkezik. Jövedelemnyilatkozatában változás, hogy két, Computershare Investor Services Ltd-vel kapcsolatos tétel (dolgozói részvényopció végrehajtás – 6,2 millió forint, illetve árfolyamnyereség – 2,7 millió forint) már nem szerepel, valamint a dolgozói részvény osztalék szintúgy kis mértékben, 1 millió 629 ezer 103 forintról 1 millió 478 ezer forintra csökkent.

Kollár Kinga, a TISZA Párt európai parlamenti és fővárosi közgyűlési képviselője korábban 32,3 millió forint állampapír-megtakarítással rendelkezett, de a politikus most 18,8 millió forintot írt be, tehát közel 14 millió forintot kivehetett, viszont ez az összeg nem jelenik meg más sornál. Továbbra is ugyanannyi Citadella-részvénnyel rendelkezik, ám a korábbi 87,1 millió forint helyett már 106 millió forintot ér. Nincs készpénze, pénzintézeti számlakövetelése viszont 5,3 millió forinttal nőtt. Tartozása 3 ezer euróval, azaz 1,2 millió forinttal csökkent, de így is jelentős, 90 ezer eurós (körülbelül 36 millió forintos) tartozása van. Fővárosi fizetésén túl 8419 eurót keres havonta, ami közel 3,4 millió forintnak felel meg, októberhez képest 331 euróval, 135 ezer forinttal nőtt a fizetése.

Kollár jelentős bevételre tesz szert szálláshely-szolgáltatásból. Még mindig ügyvezetője a YOLO Services Bt.-nek, amely a legutóbbi beszámoló szerint 3,2 millió forint profitot termelt.

Nem mellesleg továbbra is ott van a Madeira szigetén található Funchal nevű városban található 104 négyzetméteres lakás a legújabb nyilatkozatában, amelyet 2022-ben vásárolt.

Gémes Szilvia egy 12. kerületi, 149 négyzetméteres lakás tulajdonosa, 50 százalékban. A tiszás képviselőnek se gépjárműve, se megtakarítása, de még tartozása sincsen. Vagyonnyilatkozata rámutat, ő a TISZA Párt HR-ese, amiért havi bruttó másfél millió forintot kap. Egy céges érdekeltsége van, a Plum Art Consulting Kft. tulajdonosa, 25 százalékban.

A Plum Art szakmai (film és színház), üzleti együttműködések képviseletével foglalkozik. Ezen kívül készítenek filmeket, színházi és zenés produkciókat.

Porcher Áron Sommerville az ellenzéki mozgalom szakpolitikai vezetőjeként havi bruttó másfél millió forintot keres képviselői juttatásain kívül. Ordas Eszter tiszás frakcióvezető pedig a Duna-Weser Kft. kamarai jogtanácsosa (havi bruttó 320 ezer forintért). Ez volt az a vállalkozás, amelyet – mint említettük – közbeszerzési kartellezésért 6,5 millió forintra büntettek.