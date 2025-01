„Eddig talán Magyar Péter szavai voltak a legerősebbek a saját embereiről” – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek

Ugyancsak a tiszás képviselőkkel foglalkozó cikksorozatunk világított rá, akad olyan képviselő az ellenzéki pártban, aki agymosottnak tartja a magyarokat, más a woke híve. Kollár azt mondta, szégyelli magát, hogy magyar. Ő volt az a képviselő, aki egy 2022-es Facebook-kommentben azt írta: „Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok”. Hogy az EP-képviselő az Európai Parlament novemberi, rendkívüli ülésén ukrán zászlós pólóban jelent meg, csupán hab a tortán. Képviselőtársa, Bujdosó Andrea pedig néhány éve szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.