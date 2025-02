Baloldali kiskapu: liberális drogpolitika az iskolákban?

A beszélgetés során elhangzott, hogy már szerveztek tréningeket és találkozókat ezeknek a segítőknek, ahol „praktikus tippeket” kaptak. A kérdés azonban az, hogy ezek valóban a megelőzést szolgálják-e, vagy inkább a drogliberalizációs eszmék terjesztését segítik elő.

Egy másik kritikus elem a fővárosi drogstratégia keretében létrehozott új adatbázis, amelynek célja, hogy az iskolák könnyebben elérhessék a drogprevenciós szolgáltatásokat. A Drogkutató Intézet szerint azonban az adatbázis kizárólag olyan szervezeteket ajánl majd az intézményeknek, amelyek az ártalomcsökkentő filozófiát képviselik. Ez pedig azt eredményezheti, hogy a konzervatív drogpolitikát követő szakmai szervezetek háttérbe szorulnak.

Az interjúban a beszélgetők kritikával illették a Drogkutató Intézetet is, amely Magyarország egyik legjelentősebb szakmai műhelye. Bírálataik szerint az intézetben dolgozó szakembereknek nincs addiktológiai hátterük, noha erre nincs is szükség, hiszen az intézet nem egészségügyi szolgáltató, hanem szakpolitikai kutatóközpont. A DKI emlékeztetett arra, hogy vezetője, Haller József nemzetközi hírű kutató a drogok hatásmechanizmusának vizsgálatában, míg Téglásy Kristóf stratégiai igazgatóként több szakpolitikai intézkedés kidolgozásában is részt vett, beleértve a nemzeti drogellenes stratégiát és az új pszichoaktív szerek tiltását lehetővé tévő C-listás szabályozást.

Nyitókép: Patrick Batard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

***