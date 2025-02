Hiába állítja az ellenkezőjét, Magyar Péter több ügyben is együttműködött már Gyurcsány Ferenccel

A fővárosban és Brüsszelben is már egymásra találtak

Emlékezetes, hogy a DK és a Tisza Párt számos alkalommal szavazott már együtt a Fővárosi Közgyűlésben. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője korábban ismertette, hogy a DK és a Tisza leszavazta többek között, hogy százmilliókat spóroljanak a budapestieknek kevesebb bizottsággal. De azt is megszavazták, hogy a budapesti lakhatási válság kezelésének érdekében a főváros ne herdálhassa el az ingatlanvagyonát, valamint a főváros jövő évi költségvetését is a Tisza és a DK támogatásával fogadták el.

Ez az összeborulás nemcsak idehaza, hanem az Európai Parlamentben is megfigyelhető: a két ellenzéki erő már ott is szavazott együtt. Többek között támogatták a háborúpárti Ursula von der Le­yen újraválasztását bizottsági elnöknek, ahogy azt a javaslatot is, amely még több fegyver szállítására szólította fel az Európai Uniót.