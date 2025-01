Összeboruló TISZA és DK a fővárosban, komoly tartalékokat mozgósító kormányzat – elemzők szerint ez várható a közéletben 2025-ben

„Maguk mögött hagyni a 2024-es esztendő kudarcait, ellenben a bel- és külpolitikai sikereket tovább építeni” – jelentette ki arra a kérdésre, hogy mi a kormánypártok előtt álló legnagyobb 2025-ös kihívás Tóth Erik, az Alapjogokért Központ (AJK) kutatási igazgatója.

A szakértő a Magyar Nemzet megkeresésére azt is elmondta, 2024 több szempontból nehezítette a kormánypártok helyzetét. Az orosz–ukrán háború – annak gazdasági, kereskedelmi, diplomáciai, energetikai következményeivel – nem ért véget, ellenben az Európai Unió finanszírozási szempontból saját tartalékait is felélte; sem a globális, sem a szűkebben vett gazdasági környezet nem hozott pozitív fordulatot. Tóth arra is felhívta a figyelmet, hogy

az európai kormányokat érintő politikai instabilitás, majd összeomlás pedig tovább rontott az amúgy sem kedvező helyzeten.

Tóth Erik ugyanakkor megjegyezte, „mindezek ellenére számos olyan sikert elért a kabinet, amelyeknek köszönhetően sikerült a magyarországi erőviszonyokat nyugodt mederben tartani: a kormány a legfontosabb szakpolitikai ügyekben az optimista várakozásokat is felülmúlta, és számos külpolitikai sikert ért el vagy járult hozzá azok bekövetkeztéhez”. Az AJK kutatási igazgatója kiemelte, a tavalyi év két legfontosabb eseménye a Patrióták Európáért frakció létrehozása és a békepárti nemzetközi koalíció alapjainak lefektetése volt, amelyben a magyar miniszterelnöknek „óriási”, elévülhetetlen érdemei vannak.

Valamint arra is rámutatott, hogy a Fidesz–KDNP helyzete – figyelembe véve a tavalyi évet – kedvező: „az EP-választást toronymagasan megnyerte a párt- és kormányzószövetség, ráadásul az eredmények alapján még komoly tartalékokat is mozgósíthat – elsősorban a gazdasági konjunktúraérzet erősítésével”.