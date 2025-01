Mráz szerint „Trumpék nem viccelnek”, Schiffer pedig „semmit nem vár kevésbé”, mint hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök – tudósítás a Scruton közéleti vitaestjéről

Az új világrend küszöbén? címmel szervezett közéleti eszmecserét a Scruton kedd este. Az eseményen Gerhardt Máté műsorvezető beszélgetett Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és Schiffer András ügyvéddel arról, hogy a világpolitikában zajló földrengésszerű változásokkal mit nyerhet és mit veszíthet az Európai Unió. De arra is igyekeztek választ taláni a résztvevők, hogy hol lesz Magyarország helye ebben az új rendszerben.

Indulás vagy toporgás várható 2025-ben?

Gerhardt Máté a beszélgetést azzal vezette fel, hogy 2024 is egy rendkívül turbulens év volt mind a bel-, mind a külpolitikában.

Donald Trump győzelme nagyon sok mindent felforgatott, és ez a magyar, és uniós politikára is hatással lesz.

Akárcsak az orosz-ukrán háború kimenetelére.

Emellett a közelgő német választások is befolyásolni fogják hosszú időn keresztül az európai irányt.

A műsorvezető a vendégeknek azt a kérdést tette fel először, hogy a február 23- német előrehozott választás után az ország elindulhat-e egy új irányba vagy megmarad az a toporgás, aminek már jó ideje szemtanúi vagyunk.

Mráz: Friedrich Merz lesz a német kancellár

Mráz Ágoston Sámuel ragadta először magához a szót. a Nézőpont Intézet vezetője azt felelte, hogy várakozásai szerint Friedrich Merz lesz a német kancellár.

Véleménye szerint szinte minden protest szavazatot elvitt az AfD, 25 százalékot is elérhetnek majd a választáson. Bár még hipotetikus, de nagykoalíció várható, miközben a kampányban is azt vetíti előre, hogy a migrációs kérdésben fordulat várható.

A kampány is arról szól, hogy ki hogyan akar szigorítani a migráció terén”

– hangzott el. Az elemző itt megjegyezte, hogy a németek bár nem fogják elismerni, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt ebben a kérdésben, de nem fogják azt mondani, hogy igaza volt.

Mráz arra is kitért, hogy a német gazdaságpolitkában is új lendület várható: a nagyvállalatoknál adócsökkentés, míg a dupla nullás eredmények után növekedés tapasztalható majd, ami kedvező hatással lesz majd a háztartásokra is. A szakértő ugyanakkor rámutatott, hogy Merz háborúpárti, Ukrajnát olyan fegyverrel is támogatni akarja, amire korábban nem volt példa: ugyanis Taurus rakéták is szóba kerültek.

Magyar szempontból a Németországban várható forgatókönyv tehát vegyes

– hangsúlyozta.