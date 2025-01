Patrióta csúcstalálkozó: Orbánék Madridban készülnek naggyá tenni Európát

Február 8-án Madridban tart gyűlést a Patrióták Európáért európai parlamenti párt – számolt be róla a Politico. A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA – Make Europe Great Again, azaz Tegyük Újra Naggyá Európát-szlogen, amelyet az amerikai Make America Great Again mintájára találtak ki.

A Politico megemlíti, hogy a Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben:

a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak.

A 2024 júniusában alapított pártot az Európai Tanácsban egyelőre csak Orbán Viktor képviseli, de a Politico szerint hamarosan változhat a felállás, mert a párt több tagjának is esélye van hatalomra kerülni saját országában. Például az osztrák Szabadságpártnak (FPÖ), amely kormánykoalíciós tárgyalásokat folytat, vagy a Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Tömörülésnek, amely nagy esélyese a 2027-es választásoknak. Csakúgy, mint a cseh Andrej Babis pártja, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), amelynél szintén azzal számolnak, hogy megnyerhetik az októberben esedékes választásokat.

