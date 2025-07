Egy magyar férfi is jelen volt a New York-i vérengzés helyszínén, hátborzongató részletekről számolt be

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: több embert megölt, majd öngyilkos lett egy fegyveres New Yorkban egy irodaházként működő belvárosi felhőkarcolóban hétfőn. A hatóságok bejelentése szerint a fegyveres négy embert lőtt le, köztük egy szolgálaton kívüli rendőrtisztet, aki az irodaház biztonsági személyzetének tagja volt, majd magát is agyonlőtte.