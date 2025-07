Óriási átalakuláson megy keresztül a világ egyik legjobb kosarasa – alig lehet ráismerni

Luka Doncic az utóbbi idények során nemcsak játékával, hanem fizikai állapotával is reflektorfénybe került – utóbbira nem épp pozitív előjellel. A Los Angeles Lakers sztárját több kritika is érte amiatt, hogy a szezonkezdetekre gyakran nem érkezett optimális fizikai állapotban, ami idővel teljesítményére és sérülékenységére is rányomta a bélyegét. A mostani nyári szünetben azonban a szlovén klasszis szemmel látható fordulatot vett:

radikális életmódváltásba kezdett, amelynek már most kézzelfogható jelei vannak.

A beszámolók szerint Doncic a szezon lezárása után mindössze egy nappal jelezte a klubvezetés felé, hogy készen áll életmód-terápiába kezdeni, és ezt az elhatározást szigorúan tartotta is. Gluténmentes, alacsony cukortartalmú étrendet követett, amelyet időnként böjttel egészített ki, napi legalább 250 gramm fehérje bevitelével megtámogatva a regenerációt és az izomépítést. A cél egyértelmű volt:

csökkenteni a testzsírszázalékot, erősíteni a szervezetet, és hosszú távon minimalizálni a sérülésveszélyt.

Az eredmény pedig látványos. A játékos szerint fizikailag új szintre lépett, ami nemcsak a testsúlyán, hanem az izomzatán és állóképességén is érződik.

Már csak látványra is jobban néz ki az egész testem. Jordan és Bryant jelentette a motivációt, akiken láttam, mennyit szenvedtek a szünetekben. Én is jó úton járok”

– nyilatkozta a szlovén irányító, utalva arra, hogy a legendás elődök példája szolgált számára ösztönző erőként.

Doncic eltökéltsége és hozzáállása bizakodásra adhat okot a Lakers-szurkolóknak és a szakmai stábnak egyaránt. Ha a megújult fizikális állapot tartósan párosul a megszokott kreatív játékkal, akkor a következő szezonban újra egy MVP-formában játszó, motivált Doncicot láthat a liga – ez pedig komoly változást hozhat a nyugati főcsoport erőviszonyaiban is.