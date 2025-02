Baloldali pártszövetség: vakok vezetnek világtalanokat

Azóta nem politizál direktben – nemzetközi tanácsadóként, ENSZ-nagykövetként dolgozik –, időnként elmondja a véleményét az aktuális ügyekről, de állítólag az Esély közösség továbbra is működik. De, hogy mit csinál valójában? Van egy, a szervezet honlapján olvasható hivatalos válasz: „... célja és feladata, hogy hallassák a helyi közösségek hangját a közéletben, felkarolják a legkisebb ügyeket is a településeken és az Esély Közösség hálózatának segítségével megoldásokat keressenek.” Emellett a megkopott, hagyományos szociáldemokrata értékek és a civil szerepvállalás minél hatékonyabb megerősítését is feladatul szabták maguknak.