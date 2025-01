Nem csak a MÁV munkatársait támadják – kiderült, mennyi atrocitás éri a BKK dolgozóit

A Magyar Nemzet megkeresésére ugyanakkor kiderült, hogy a budapesti tömegközlekedési eszközökön is hasonló a helyzet: a 2024-es évben is sok atrocitást követtek el az utasok a BKK, illetve a BKV munkatársai ellen.

A főváros közlekedésszervező cégei kiemelték,

tavaly a két vállalat munkatársait összesen 76 alkalommal érte valamilyen atrocitás a munkavégzés közben.

A lap a fővárosi önkormányzatnak is feltette a kérdést, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkatársait hány alkalommal és milyen módon bántalmazták 2024-ben. Az önkormányzattól azt a választ kapták, hogy fontosnak tartják annak a tisztázását, hogy

az esetleges atrocitások kivételt jelentenek, és nem tekinthetők általános jelenségnek”.

„Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, egy Budapesthez hasonló méretű metropoliszban előfordulhatnak ilyen esetek, ám ezek számát a a BKK-járatokon lebonyolított naponta több mint hárommillió utazáshoz lehet is, kell is mérni, viszonyítani” – húzta alá a fővárosi önkormányzat.

Volt, aki nyolcnapon túl gyógyuló sérülsét szenvedett

Válaszukban kiemelték: a BKK és a BKV is elkötelezett az utasok és a munkatársak biztonságának védelme mellett. Ennek érdekében mára meghaladja a hetven százalékot a fedélzeti kamerával felszerelt járművek aránya, és 2024 decembere óta a jegyellenőri és utaskoordinátori munkakörökben is testkamerákkal szerelték fel a kollégákat.

Mindezek mellett

idén januártól a BKK-rendészet, valamint a BKK és a BKV szerződéses partnerei is rendszeres ellenőrzéseket hajtanak végre a közlekedési eszközökön,

„így javítva az utazók és a közlekedésszervező cégek munkatársainak szubjektív biztonságérzetét” – hangsúlyozták.