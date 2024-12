„Nem arra szerződtek, hogy állatként viselkedő utasokkal harcoljanak!” – így állt ki a MÁV dolgozói mellett a miniszter

Komoly változásokat lengetett be a miniszter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János egyik év végi interjújában jelentős változásokat lengetett be a magyarországi tömegközlekedést illetően. Az építési és közlekedési miniszter többek között leszögezte, azt akarja elérni, hogy „egy állami uralkodói gondolkodásmód helyett egy szolgáltató mód legyen”. Valamint azt is kiemelte, „muszáj az utassal foglalkozni. (...) Havária központ lesz, minden panaszt megválaszolunk, lehet panaszt tenni. El akarom érni azt, hogy legyen érdemi változás, például a mosdók tekintetében” – hangzott el a beszélgetésben.