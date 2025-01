Itt legyen vége a „bezzegromániázásnak” – lássunk végre tisztán a magyar átlagbér ügyében!

Az átlagosan fél méter mély folyó veszélyeiről

A statisztika tudománya nagy minták elemzéséről szól. Ha sok megfigyelésünk van, akkor ezek egyenként történő vizsgálata túl sok időt venne igénybe, vagy összezavarna minket (ahogyan a magyar mondja, nem látnánk a fától az erdőt).

Ilyenkor lényeges, hogy a sok-sok egyedi számmal jellemezhető helyzetet néhány kulcsmutatóval tudjuk szemléltetni, reprezentálni.

Az egyik ilyen kulcsmutató az átlag. Ez az indikátor roppant hasznos, ha oktatási intézmények teljesítményét szeretnénk összevetni, a nagy gazdasági trendekre vagyunk kíváncsiak, orvosi diagnózist szeretnénk készíteni, vagy a kedvenc csapatunk sportteljesítményének fejlődése érdekel minket.

Mint azonban minden mutató, így az átlag is csak akkor használható, hogyha tisztában vagyunk a korlátaival és a logikájával. Ha azt nézem, hogy egy társaság átlagosan milyen gyorsan ússza le a 100 méter pillangót, akkor senki nem lesz hirtelen sokkal ügyesebb úszó, hogyha Milák Kristóf is belép a terembe, és így jelentősen javul a társaság átlagos ideje az adott távon.

Ahogyan a híres libanoni-amerikai matematikai statisztikus és opciós kereskedő, nem mellesleg kiváló szerző, Nassim Nicholas Taleb is mondja,

sose próbálj átmenni egy átlagosan egy méter mély folyón

(az eredeti idézetben 4 láb szerepel). Ennek oka valószínűleg mindenki számára világos: ha az átlagos mélység egy méter, akkor egészen biztosan lesz a folyónak olyan szakasza, ami elnyel minket. Saját bőrén tapasztalhatta meg ezen mondás sajnálatos igazságát II. Lajos királyunk, aki 1526. augusztus 29-én az egyébként átlagosan fél méternél is sekélyebb Csele-patakba fulladt.

Játék az áltaggal

A New York Knicks az NBA történetének egyik legrégebbi csapata, amely eddig két bajnoki címet is szerzett 1970-ben és 1973-ban. Az 1970-es években a New York-i alakulat domináns erőnek számított az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban. Olyan legendák erősítették, mint Willis Reed, Walt Frazier, Dave DeBusschere, Bill Bradley, Earl Monroe, valamint a későbbi sztáredző, a Bulls-szal hat, a Lakers-szel pedig öt bajnoki címet szerző Phil Jackson.