Ideális munkavállaló igenis létezik – ezek a tulajdonságok tényleg aranyat érnek a munkaerőpiacon!

Akár állásinterjúra készül, mert új kihívást keres a munkaerőpiacon, akár a jelenlegi munkahelyén szeretné javítani a teljesítményét, időről időre mindenkinek szüksége lehet egy készségfrissítésre – a magukat ideális munkavállalóknak tartóknak legalábbis mindenképp. Az Investopedia szerint már az állásinterjún is „kiemelten fontosak az emberi kvalitások, amelyek olyan jellemvonások és interperszonális készségek, amelyek jellemzik az ember másokkal való hatékony interakcióját. A munkahelyen a személyes készségeket a szakmai kompetenciák kiegészítésének tekintik, amelyek az egyén tudására és foglalkozási készségeire utalnak”.

A siker egyik kulcsa: az ideális munkavállaló felkészülten érkezik állásinterjúra

Ideális munkavállaló: hozott és tanulható tulajdonságokkal

Grace McCarrick karriertréner komoly tapasztalatra és ismeretanyagra tett szert az évek alatt, tudását pedig át is adja az érdeklődőknek – írja a Your Tango portál. Mint mondja: tanítja, melyek azok az emberi kvalitások, amik elengedhetetlenek a megélhetéshez. Nézzük, melyik az a három emberi tulajdonság, amiért akár a fizetésünk dupláját is érdemes kifizetniük a cégeknek.

empátia

lényeglátás

kommunikáció

„Mondok három olyan emberi kvalitást, amelyek szerintem annyira alulértékeltek, hogy valószínűleg duplán fizetnék érte” – vallotta be videójában a szakember.