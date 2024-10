Egyes országokban ma már több nő dolgozik, mint férfi – az ok szomorú

Ez a helyzet egyre súlyosbodik, mivel több mint egymillió ember vár jelenleg mentális egészségügyi ellátásra az Egyesült Királyságban, és a megélhetési válság további mentális egészségügyi problémákat okozhat a téli hónapokban, amikor egyébként is zárkózottabbak az emberek.

A helyzet súlyos gazdasági következményekkel is jár: a mentális egészségügyi problémák évente körülbelül 51 milliárd font költséget jelentenek a munkáltatóknak a csökkentett teljesítmény és a munkából való kiesés miatt.

A fiatal nők egyes régiókban többet keresnek, mint a férfiak

A 2022-es volt az első év, amikor egy átlagos fiatal nő jövedelme az Egyesült Királyságban magasabb volt, mint férfi társaié. Ennek az oka részben az, hogy közülük sokkal nagyobb arányban vannak a diplomások, és így magasabb fizetésű állásokhoz jutnak, de az is hozzájárul, hogy a nem diplomás férfiak jövedelme jelentősen romlott. Míg 1991-ben az ebbe a csoportba tartozó férfiak 57 százalékkal többet kerestek, mint a nem diplomás nők, 2022-re már 10 százalékkal kevesebbet.

Az Egyesült Államokban hasonló folyamatok zajlanak. A felsőfokú végzettségű férfiak és nők, valamint a nem diplomás hölgyek jövedelme nagyjából stabil maradt vagy nőtt, ám a nem diplomás férfiak gazdasági helyzete drámaian romlott. Ez a tendencia részben azzal magyarázható, hogy a gazdaság egyre inkább épít a szellemi és érzelmekkel kapcsolatos munkára – állítja John Burn-Murdoch, a Financial Times hasábjain. A férfiakra ez lelkileg is hatással van, hiszen úgy érezhetik, hogy kevésbé járulnak hozzá a társadalomhoz, és ezzel a motivációjukat veszíthetik. A szerző hozzátette, hogy a társadalomból kiábrándult férfiak körében az erőszakos zavargások is valószínűbbek.

Ez a változás nem csupán az egész társadalomra, de a párkapcsolatokra is hatással van: a diplomás nők egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy alig van elérhető férfi az általuk elvárt társadalmi-gazdasági szinten, és már nincs is feltétlenül szükségük egy férfi pénzügyi támogatására.