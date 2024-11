A külső gazdasági környezet stabilizálódása újra fellendítheti a munkaerőpiacot

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja

A foglalkoztatottak száma a magasabb statisztikai megbízhatóságú háromhavi mozgóátlag alapján az augusztus–októberi időszakban 13 ezer fővel elmaradt a megelőző évi szintjétől, azonban ezzel együtt is meghaladta a 4,7 millió főt.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján nagyságrendileg hasonló ütemű mérséklődést mutatnak az adatok a megelőző 3 hónappal összevetve, vagyis a munkaerőpiac gyengébb teljesítményében az utóbbi időszak folyamatai játsszák a nagyobb szerepet.

A foglalkoztatási helyzetet érdemben a gazdasági környezet befolyásolja. A gyengébb növekedési kilátásokra válaszul a munkáltatók visszafogják a felvételi szándékaikat, és például a nyugdíjba vonulás vagy felmondás miatt a megüresedő állásokat nem is feltétlenül töltik fel azonnal. Vagyis lelassul a munkaerőpiac belső dinamikája, az álláskeresők is nehezebben tudnak elhelyezkedni. A másik részről viszont igyekeznek megtartani a meglévő munkaerőket, hogy ha a kereslet rendeződik, akkor az új munkavállalók felvétele csak jelentős költségek révén, illetve hosszadalmas folyamat keretében történhet meg.

A foglalkoztatással szemben az aktivitás kismértékben emelkedett a megelőző év szintjéhez képest, vagyis az elmúlt időszakban már lassulást mutat az a folyamat, hogy egyre többen lépnek be a munkaerőpiacra. A szerződtetések kismértékű csökkenése és a változatlan aktivitási szint együttesen eredményezte a munkanélküliség éves bázisú, 16 ezer fős növekedését. Ugyanakkor

a 4,6 százalékos munkanélküliségi ráta még mindig alacsonynak tekinthető történelmi összevetésben.

Előretekintve arra lehet számítani, hogy ha javulnak a gazdasági kilátások és rendeződik a külső kereslet, akkor a vállalatok körében is ismételten erősödhet a munkafelvételi kedv. Így pedig arra számítunk, hogy éves átlagban jövőre is emelkedhet a foglalkoztatás, miközben a munkanélküliségi ráta is ismét csökkenésnek indulhat.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/Katona Tibor



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.