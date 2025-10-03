Ft
Nemzetgazdasági Minisztérium Magyarország munkaerőpiac államtitkár

Ettől elakad a károgók hangja: szinte soha nem kerestek még ilyen kevesen munkát Magyarországon

2025. október 03. 12:10

A bruttó átlagkeresetek is intenzívebben emelkednek a gazdaság növekedésénél.

2025. október 03. 12:10
null

Továbbra is stabil a magyar munkaerőpiac, magas a foglalkoztatottság és alacsony a munkanélküliség – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

Czomba Sándor kiemelte: 

az adatok alapján az Európai Unióban a kifejezetten kedvező nyolcadik-kilencedik helyen áll Magyarország, míg 2010-ben az uniós rangsor végéről indult. 

A regisztrált álláskeresők számát tekintve a szeptemberi a rendszerváltozás óta a második legjobb adat, a munkaügyi regiszterben mintegy 220 ezer ember van – ismertette az államtitkár. Hozzátette ugyanakkor, hogy jelentősek a területi különbségek, Győr-Moson-Sopron vármegyében 1,2 százalékos a munkanélküliség, a legrosszabb helyzetben lévő Nógrád vármegyében pedig 8,2 százalékos, de ez 15 évvel ezelőtt 20 százalék felett volt. 

A regisztrált álláskeresők 40 százaléka három hónapon belül el tud helyezkedni. Az évek óta a regiszterben lévők egészségügyi, mentális vagy családi problémák miatt nincsenek olyan állapotban, hogy gyorsan állást tudjanak vállalni, őket hosszabb folyamat során lehet munkához segíteni – fejtette ki Czomba Sándor. 

Kiemelte azt is, hogy az adatok szerint 60-70 ezer szabad álláshely van Magyarországon, de nem ott, ahol a munkaerő rendelkezésre állna, ami jelzi a hazai mobilitási problémákat. 

Az államtitkár szerint a legnagyobb segítség az új gyárak indulása. 

Felhívta a figyelmet, hogy egyebek mellett Debrecen, Nyíregyháza vagy Szeged környékén korábban nem voltak ilyen volumenű beruházások, most pedig több tízezres nagyságrendben keresnek munkaerőt. 

Rövid távon az egyik legfontosabb feladat, hogy a regisztrált munkanélküliekből, illetve a 60-80 ezer inaktívból megtalálják a munkavállalókat – hangsúlyozta. 

Czomba Sándor kitért arra is, hogy a bruttó átlagkeresetek intenzívebben emelkednek a gazdaság növekedésénél. Ennek egyik oka épp a feszes munkaerőpiac, ami a következő időszakban is meghatározza majd a bérnövekedést – jelezte. 

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

