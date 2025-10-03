Ettől elakad a károgók hangja: szinte soha nem kerestek még ilyen kevesen munkát Magyarországon

Továbbra is stabil a magyar munkaerőpiac, magas a foglalkoztatottság és alacsony a munkanélküliség – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Czomba Sándor kiemelte:

az adatok alapján az Európai Unióban a kifejezetten kedvező nyolcadik-kilencedik helyen áll Magyarország, míg 2010-ben az uniós rangsor végéről indult.

A regisztrált álláskeresők számát tekintve a szeptemberi a rendszerváltozás óta a második legjobb adat, a munkaügyi regiszterben mintegy 220 ezer ember van – ismertette az államtitkár. Hozzátette ugyanakkor, hogy jelentősek a területi különbségek, Győr-Moson-Sopron vármegyében 1,2 százalékos a munkanélküliség, a legrosszabb helyzetben lévő Nógrád vármegyében pedig 8,2 százalékos, de ez 15 évvel ezelőtt 20 százalék felett volt.

A regisztrált álláskeresők 40 százaléka három hónapon belül el tud helyezkedni. Az évek óta a regiszterben lévők egészségügyi, mentális vagy családi problémák miatt nincsenek olyan állapotban, hogy gyorsan állást tudjanak vállalni, őket hosszabb folyamat során lehet munkához segíteni – fejtette ki Czomba Sándor.